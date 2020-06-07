藍委扯高雄歷史讚「又高又雄」…？　網看嘸灌爆臉書造樣造句「又大又直」

▲陳以信發文引發網友熱議。（圖／陳以信臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭到高票罷免，令不少黨內同志憤慨不已。立委陳以信6日在臉書PO出一張高雄街景的照片表示，日本之所以將打狗改為「高雄」，就是希望這個城市「又高又雄」，但這個比喻卻讓網友一頭霧水，在網路上引發熱議。

陳以信說，照片中的八五大樓曾是台灣最高的大樓，但在民進黨執政20多年後，高雄的風華就黯淡了，繁榮就不見了，外國人都走了，年輕人也離開了。

陳以信表示，韓國瑜罷免成功，也代表著高雄人再度做了決定，趕走國民黨的整骨路線，迎回民進黨的整容路線，這是宿命，也是預言。「一百年前，日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄」，然而一百年後，這個城市的下一代，決定親手將這希望埋入歷史裡頭。

不過，貼文形容高雄「又高又雄」，引發網友熱列討論，有網友留言表示，「奇怪，人模人樣的怎麼講話」、「又高又雄是殺小啦」、「又高又雄是什麼父權形容」、「哈囉！我來參觀又高又雄」。

另外，貼文中敘述高雄的歷史也被網友抓到錯誤。事實上，「高雄」的舊名「打狗」是馬卡道族語「takau」，刺竹林的意思，後來漢人將其音譯為「打狗」，之後在日治時期，日本人將「takau」以日語訓讀諧音改為漢字「高雄」，並以以日語拼音「Takao」來羅馬化，之後到二次大戰後，中華民國政府才將「高雄」以中文威妥瑪式拼音改寫為「Kaohsiung」，一直通用至今。

網友也以「又高又雄」來造樣造句，像是「又桃又園」、「又美又濃」、「又大又直」、「又左又營」、「又歸又仁」、「又台又中」、「又澎又湖」，陳以信臉書也吸引不少網友朝聖。

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