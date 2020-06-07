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許崑源用命換正義！　李明璇痛哭送別：他覺得「被背叛」

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▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／東森新聞）

▲李明璇淚崩送別許崑源：他覺得「被背叛」。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

國民黨高雄市長韓國瑜6月6日遭罷免確定，63歲議長許崑源當晚從自家住處17樓跳樓身亡，7日藍綠兩黨、各界人士前往殯儀館悼念，住家外也有不少民眾獻上白玫瑰、國旗及點蠟燭、「高雄才是最大輸家」標牌致意，現任市府顧問的李明璇晚間也到場致哀，受訪時難忍悲痛，泣訴「他覺得他被背叛」，「我覺得不值得…」

許崑源死訊傳出後，李明璇6日深夜得知噩耗不敢相信，在臉書發文哀嘆「不要告訴我，您是在用生命換回是非正義…」「我才剛要跟您發訊息說高雄需要您啊，怎麼就…」她認為，這是非不分的世代，真的不值得這樣犧牲，太不值得了，她更無法接受這樣的悲劇，難過地說不出話，今夜真的不好過。

▼許崑源家屬重返現場招魂。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼許崑源墜樓亡，家屬重返現場招魂。（圖／記者吳奕靖攝）

李明璇7日晚間也到場哀悼，受訪時難忍悲傷地哭訴，她相信，許崑源希望大家不要出來投票，「不要被民進黨煽動出來」，一定是當天看到罷韓非常多人出來投票，「他覺得他『被背叛了』」，選擇了輕生結束生命，說著說著淚流不止，不斷搖頭說「我還是覺得不值得…不值得」、「我希望大家不要再罵了！」

▼許崑源身亡，李明璇淚崩難接受。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／翻攝李明璇臉書）

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