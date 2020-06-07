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韓國瑜掰了！高雄市長獎「名字印誰」　學生吐心聲：希望改掉

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日罷免確定，依法最快將在下周解職，不過時間正巧碰上學校畢業季，許多學生好奇「市長獎」獎狀，究竟會不會印韓國瑜名字。高雄教育局表示，獎狀後續將以代理市長為主，由於沒有學校提前印製，因此也沒有重印問題，未來將會重新發包，意味著印有市長韓國瑜的獎狀將成為絕響。

▲▼高雄畢典市長獎「長官名印誰」　學生：希望改掉韓。（圖／東森新聞）

▲2019年6月頒發的市長獎獎狀。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

韓國瑜2019年學生畢業季時，替許多學生頒發市長獎狀，不料卻被學生頻頻嗆聲，還有人在獎狀貼上「做好做滿」字條讓場面超尷尬。如今韓國瑜6月6日以93萬票確定罷免下台，碰巧時間又撞上學生畢業季，不少學生擔心市長獎是否還是會印上韓國瑜名字。

2019年市長獎的獎狀，背面印有燙金色的摩天輪圖案，正面還蓋有市長韓國瑜印章，不過今年實際詢問高雄學生們，許多人希望把韓國瑜的名字通通改掉。有學生說，「我覺得如果到時候有換，就換新的就好了」、「不想要給他頒，它下面有他的簽名，我不想要」、「我寧願不要拿。」

▲▼高雄畢典市長獎「長官名印誰」　學生：希望改掉韓。（圖／東森新聞）

▲也有學生認為，畢竟韓國瑜曾經當過市長，如果有獎狀還是會留下。（圖／東森新聞）

不過也有學生認為，「畢竟他也是當過我們的市長，不管他做的是怎樣，他的名義上曾經還是我們的市長，我應該還是會留著」。究竟這一屆市長獎獎狀要印誰，高雄教育局表示，將以當時代理市長、代理議長為主，若時間如果來不及印製，後續會以補發為原則，加上沒有學校提前印製，因此也沒有重印問題。

韓國瑜2018年12月25日就任高雄市長後，2020年6月6日短短1年半時間就被罷免，2020年6月底畢業季的市長獎狀，恐怕也無緣看到韓國瑜印章了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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