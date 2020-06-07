快訊／打滑自撞護欄！「保時捷」北宜公路燒成火球　警消急灌救

▲保時捷北宜起火，警消急灌救。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北坪林區北宜公路7日上午7時死=許發生一起火燒車意外，一輛保時捷行經北宜公路50.4公里處時不慎打滑自撞護欄，未料，車輛卻突然起火燃燒，駕駛嚇得趕緊逃生並報警。警消獲報趕抵現場灑水灌救，所幸這起意外無造成人員傷亡，火勢也於40分鐘左右撲滅，目前該路段恢復單向通車，而車輛也已排除，但地上仍有油漬，警消也呼籲用路人減速慢行。

▲警消獲報趕抵現場灑水灌救，但保時捷仍燒成廢鐵。（圖／記者黃彥傑翻攝）