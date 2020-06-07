「當時每天都睡不好！」　羅一鈞曝「口罩官」心境：順利度過難關了

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布國內已經連續8週沒有本土個案，可以安全大解封。而在疫情之初，民眾都知道是疾管署副署長羅一鈞在PTT意外發現，但其實防疫大事之一的「口罩實名制」，一開始也都是由羅一鈞親自處理；他今天也在記者會上透露「那時候擔任口罩官，真的每天都睡不好。」

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▲指揮中心日日記者會最終回，疾管署副署長羅一鈞（左1）在台上分享心情。（圖／記者洪巧藍攝）

去年12月31日，疾管署副署長羅一鈞因失眠看PTT，猛然發現一篇「護國神文」再回報給工作群組，成為台灣超前部署與及時通報WHO人傳人的疑慮重要關鍵。PTT成了情報神器，連義大利媒體都跟風報導「失眠的醫生和免費論壇如何拯救了台灣！」也因為羅一鈞外表俊秀、口才邏輯佳，更被網友封為「疾管署愛德華．諾頓」。

▲羅一鈞在PTT發現護國神文。（圖／記者趙于婷攝）

雖然在這段防疫期間，台灣在國際上屢遭攻擊，但防疫團隊仍默默的努力部署，在宣布要實施口罩實名制後，羅一鈞就接手口罩產能的重大任務。羅一鈞今也再度回憶當時，他說，春節後開始張羅口罩，開始擔任口罩官的角色，但當時因為疫情大增，沒辦法滿足民眾需求，「那段時間真的每天都睡不好，每天都在擔心怎麼應付口罩需求」。

羅一鈞也進一步說道。後來經過溝通協調，還有國家口罩對的成立，口罩產能也加速提升，除了感謝業者和國家口罩隊的幫忙，也要謝謝民眾配合共體時間。經過這段防疫之路，他也感慨「回想起那段時間真的非常緊張，但也順利度過難關了」。

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