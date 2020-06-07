解封之後、疫苗之前怎麼做？陳時中期中報告劃重點：口罩服從度要達8成

▲指揮中心記者會最終回。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內終於大規模解封，且是中央流行疫情指揮中心每日記者會最終回，指揮官陳時中進行期中報告，談及「解封之後、疫苗之前」應該怎麼對抗疫情，他使用口罩服從度數理模擬解釋，如果民眾配戴口罩達到八成，就可以讓醫療量能維持長久，但反之僅有7成時，撐個200天就會達到緊繃，若不足六成很快就會遇到病患暴床情況。

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▲指揮中心期中報告。（圖／指揮中心提供，下同）

陳時中期中報告談到口罩政策，從1月31日全面徵用禁止出口，並於2月6日開始推出實名制，期間陸續有提供兒童口罩、2.0、3.0等升級改版，總計售出7億片，換算下來有2千萬人購買口罩。如果從實名制推出開始持續購買，每名成人可以取得59片口罩，12歲以下77片。

國內產線也不斷擴增，到5月中旬達144條產線、每天有1900萬片口罩產出，目前為止總計生產10億片，扣除民眾實名制購買的7億片，還有3億片庫存，可以做包含援外等應用。

今天開始大規模鬆綁限制，陳時中也提到，解封之後、疫苗出現之前，怎麼對抗?依據「口罩服從度數理模擬」來看，如果今天有一個病人進入社區，如果民眾都不做相關防護，國內很快就會出現醫療崩壞。

陳時中指出，國內立即可以使用病床數約3000床，緊急時擴大範圍可至6000床。但當國人配戴口罩情況未達六成，很快就會出現醫療緊繃，如果達到七成，可以撐約200天之後達到醫療緊繃點，如果能夠達到八成的遵從度，就可以把醫療量能拉很長，好好醫治病患。

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