最終回記者會！陳時中親做「期中報告」確診平均檢驗數全球第三

▲指揮中心記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天是國內解封日，也是指揮中心每日記者會最後一場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別簡報「期中報告」，鉅細靡遺解析國際情勢與國內防疫作為。新冠肺炎疫情影響達到187個國家地區，台灣累積確診443例，從累積病例數與每百萬人確診病例來看都名列前茅，至於外界質疑的檢驗量，陳時中也特別談及國內「確診平均檢驗數」排名第三，僅次於紐西蘭與澳洲。

陳時中進行期中簡報指出，目前全球累積確診超過680萬，分布於187個國家/地區，病例數以美國1,951,906例、巴西646,420例較多，至於國內累積確診443例，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，430人解除隔離，6人住院隔離中。

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▲▼指揮中心期中報告。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，以每百萬人口確診數來看，台灣在187個國家當中排名167名，累積確診病例來看，排名140名，再往下的國家都相對小，顯示台灣防疫排名相當好。

進一步以封閉指數來與疫情比較，台灣僅有在境管的部份達到強制規定，南韓的部份管制相對鬆，越南則是相當嚴格，歐美國家大部份也都是嚴格，但無法達到防制效果。整體來看防疫表現越南比台灣要好，但是使用方式非常嚴格，台灣是以軟性方式達到硬性效果，加上國民配合、資訊透名化。

陳時中也談到國內檢驗量能，從一開始每日500多件，到現在達到6000件，有人說台灣檢驗數少，其實不然，以確診平均檢驗數來看，最多的是紐西蘭，接著澳洲，台灣在187國排名第三。

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