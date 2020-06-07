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千人繞境可辦了！旗山天后宮7/14起跑　陳宗彥：符合1重點可呈報辦理

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媽祖給4聖筊！　旗山天后宮宣布「7／14起千人遶境6天」行程曝光。（圖／翻攝旗山天后宮臉書）

▲旗山天后宮宣布「7／14起千人遶境6天」。（圖／翻攝旗山天后宮臉書）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情爆發以來，指揮中心對於遶境有諸多限制，隨著6月7日社交解封日到來，高雄旗山天后宮也將於7月14日至19日舉辦「2020年平安巡境活動」，預計會有上千名信徒參與。被問到是否符合防疫新生活規定？副指揮官陳宗彥回應了。

陳宗彥表示，依照防疫新生活規定，繞經活動應維持在1000人左右的規模，旗山天后宮遶境以旗山為主且陣頭、神轎都以旗山地區為主，加上信眾採報名制，都有聯絡資訊，因此原則上沒有禁止。而依照天后宮呈報資料，參與遶境信眾維持在1000人，因此原則上同意辦理。

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▲▼中央流行疫情指揮中心談新冠肺炎疫情,每日記者會最終回,陳宗彥,周志浩 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，只要採信眾報名實名制而且人數控制在千人上下，是可以呈報辦理的 。（圖／記者李毓康攝）

旗山天后宮3日在臉書指出，旗山天后宮百年傳統、每4年舉行一次遶境活動，分別為鼠年、龍年、猴年；今年因逢新冠肺炎全球大流行，本宮為配合政府防疫避免群聚，經擲筊向聖母請示，聖示同意延後舉辦。

廟方表示，旗山天后宮「天上聖母」上轎時辰是7月13日深夜11時15分，7月14日清晨6時準時出發，連續6天平安遶境行程，歡迎全台媽祖信眾共襄盛舉，祈求聖母庇佑台灣風調雨順、國泰民安、經濟繁榮、富國裕民。

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