快訊／高雄市議員曝許崑源家屬心聲　他做這樣的選擇是因為罷韓打擊太大





▲高雄市議長許崑源。（圖／翻攝許崑源臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨市議長許崑源6日晚間跳樓身亡，高雄市議員陳美雅表示，所有議員在得知這個震驚的消息後，全都立即前往殯儀館，而家屬也感到相當悲痛並難以接受，認為許崑源做出這樣的選擇，主要原因是「罷韓打擊太大」。

國民黨高雄市議員陳美雅深夜離開殯儀館後告訴《ETtoday新聞雲》記者，黨團原本計劃在投票前夕召開記者會，許崑源當時還熱情地表示要出席替韓國瑜加油打氣，但記者會後來取消了，對於這樣的事情，議員們也完全沒有發覺任何徵兆。

同時，陳美雅也透露，家屬認為許崑源確實是因為罷韓結果造成太大衝擊，才做出這樣的選擇。

陳美雅回憶指出，許崑源是有能力、有魄力的議長，任職期間把議會運作得非常好，所有人都感到非常不捨，許生前常常把自己對高雄未來規劃與進步放在嘴邊，他的離開是高雄的損失，她也呼籲所有支持者一定要冷靜。

對於民進黨桃園市議員王浩宇、民進黨台北市議員梁文傑晚間在網路上以嘲諷、取笑的態度談論許崑源的驟逝，陳美雅也表示，他們實在太過分，必須予以嚴厲譴責。

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