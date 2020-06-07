嘉義酒店業者推謝師宴優惠　桌菜、自助餐最低消每人700

▲長榮文苑酒店 咖啡廳供應全自助餐 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

畢業季節到來，各大飯店莫不推出各式謝師宴促銷來吸引畢業學子的目光。即日起至8月31日止，長榮文苑酒店（嘉義）推出「青春有你」謝師宴專案，同學們可以選擇澎湃的中式桌菜或是橫跨中西的自助饗宴，最低消費每人NT$700起就可以享用五星級美饌佳餚，消費滿額可免費享用雞尾酒。謝師宴訂席專線：(05) 366-9955，更多優惠請至官網www.evergreen-hotels.com查詢。

宴會廳主廚特別挑選筵席熱門菜色，為師生們獻上長榮大漠金沙雞、百果生菜燴北菇、蒲燒鯛魚芋香飯、碧綠京都嫩肉排、橄欖菜蒸石斑魚…等10道海陸佳餚。10人份桌菜每桌NT$7,000+10%起，訂席即贈送卡拉OK歡唱（需提前預訂）；桌數達3桌以上再加碼果汁無限暢飲及每桌金牌啤酒2瓶。宴會廳亦提供適合50人以上的自助饗宴，由專人提供現切爐烤牛肉和烘烤火腿，還有XO醬雙鮮、德國豬腳、印度咖哩燉牛肉…等中西式美食，每人NT$880+10%。

而善於選用嘉義在地當季食材入菜的咖啡廳亦同步推出平日半自助餐、假日全自助餐優惠專案，每人NT$880+10%，平日用餐滿10人即贈送1人免費，假日用餐滿20人即贈送1人免費；訂位滿40人再贈送雞尾酒。

為提供消費者安全無虞的用餐環境，酒店仍持續實施全面性防疫措施，包含室內候位及桌次安排保持1.5公尺安全距離、提供酒精消毒、食物加蓋保護、服務人員配戴口罩…等，亦同步推動惜食活動，鼓勵消費者於自助餐餐期結束後加購餐盒，將熟食、麵包等外帶回家，讓消費者在享用美食之餘也能參與環保愛地球。





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