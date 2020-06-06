醫生曾建議要戒酒　許崑源去年就因「腦中風」住院

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免後，挺韓的高市議長許崑源晚間8點45分從四維路的住處跳樓輕生，令人相當不捨。據悉，許崑源生前健康狀況就不太好，在2019年就疑似因橋腦出血中風住院治療，康復出院後 被醫生要求戒酒，並在議會休議期間好好休息。

▲高雄市前議長許崑源不滿被抹黑，轟民進黨「抹見笑」 。（圖／記者吳奕靖攝）

許崑源生前的友人也悲痛表示，許崑源身體在兩個月前就出問題，是屬於腦部中風，他對自己的身體狀況很悲觀，他生前是個霸氣的人，甚至曾直接拍前總統府秘書長陳菊的桌子大罵，面對問題總是毫不畏懼勢力，如今面對身體突然出狀況，心理難以調適。

▲許崑源晚間驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝許崑源臉書）

許崑源在2018年與陸淑美出戰議長職位之際，被蕭永達批評與韓是天作之合，因為許開過賭場跟販售鴨霸酒，跟韓國瑜的政見相當吻合，呼籲選民要睜大眼睛，別讓高雄議會走回頭路。

蕭永達表示，許崑源當議長時，對外公關贈以黑鑽威士忌，大家稱之為議長牌威士忌，送久了就成為了鴨霸牌威士忌。

對此，許崑源在當時回應「有夠無聊」，痛批民進黨只會出這種奧步，並同時否認開賭場、賣酒等等的指控，建議在還沒選出正副議長之職時，民進黨應該要走正途。

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