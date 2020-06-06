梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」　國民黨青年團怒批：議員之恥





▲梁文傑PO文「嚇死人，是賭很大嗎？」（圖／網友提供）

政治中心／綜合報導

國民黨市議會議長許崑源於6日晚間8時45分從住處跳樓身亡，然而民進黨籍的台北市議員梁文傑卻在第一時間於臉書寫下「嚇死人，是賭很大嗎？」雖然梁文傑隨後刪文，但仍被網友截圖，而國民黨青年團也怒批他消費死者、議員之恥。

許崑源6日晚間8時45分從住處跳樓輕生，目前苓雅分局警方已證實消息，現場未發現遺書，遺體送至九龍殯儀館。許崑源生前非常支持韓國瑜，幾乎每篇臉書貼文都是和韓國瑜有關。

然而，梁文傑卻於第一時間在臉書po文寫下，「嚇死人，是賭很大嗎？」對此，國民黨青年團痛批，「想請問台北市議員梁文傑 ，消費逝者，真的很好玩嗎？雖然知道您已刪文，但凡走過，必留下痕跡。身為一個民意代表，用如此低級的方式扣上逝者帽子，實在不該。議員之恥，梁文傑。」

對於該PO文立刻引來批評，梁文傑也緊急於臉書上道歉，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」

▲台北市議員梁文傑質詢。（資料圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員梁文傑PO文談許崑源跳樓身亡，引起眾怒，雖然刪文，但仍被網友截圖。（圖／讀者提供）

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