他料「罷韓會高票過關」　黃暐瀚：回家休息吧！

▲罷韓總部擠滿人潮。（圖／記者陳以昇攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票案6日下午4時開始開票。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，雖然票還在開，但罷韓不出預料會高票過關，韓國瑜應放下心中的仇恨，尊重選民的決定，回家休息吧。

「台灣，還要向前走！」黃暐瀚表示，票還在開，罷韓不出預料，高票過關，他知道，「烽火連天、到處提罷免案」，是韓粉此刻最想做的事，但為了台灣好，他其實希望這樣的事情，不要發生。

黃暐瀚認為「就尊重高雄的民意吧」，如果韓國瑜可以出面約束韓粉，不要悲、不要氣、不要魚死網破，並且把握最後的幾天，跟高雄市38區的市民說謝謝（掃街感謝都可以），那麼，將可以留下一個漂亮的身影。

黃暐瀚表示，罷免過程中，有很多的不公平，政黨介入斧鑿痕跡，確實值得檢討，然而這個罷免案的最大的意義，還在於告誡政治人物，不要辜負選民的付託，「放下心中的仇恨，尊重選民的決定，回家休息吧！擱來，丟系林ㄟ代誌」。

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