韓國瑜一宣布選總統「成功故事已成過去」　南華早報：人氣短暫

▲高雄市長韓國瑜面臨危機。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者丁維瑀／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案今（6）日進行投票。《南華早報》（SCMP）稍早分析，如果韓國瑜成功被罷免，代表民進黨將更進一步掌握台灣政局，也可能導致國民黨領導層改組。

《南華早報》指出，高雄市民今日在票所排隊，就韓國瑜（Han Kuo-yu）罷免案進行投票。報導形容，62歲的韓國瑜就職高雄市長不到6個月，就決定參與總統大選，此舉引發公眾的強烈批評。

分析人士認為，此次罷免的結果，將決定傾向獨立的民進黨是否能更進一步加強對政局的控制。另外如果罷免案通過，國民黨也將面臨新的挑戰。

分析人士提到，此次結果除了會衝擊今年的地方選舉，也會影響2024年總統大選，對於親北京的國民黨來說，還會帶來新一波的鬥爭。

據報導，韓國瑜在2018年底時一度相當受到歡迎，當時他在高雄獲得壓倒性的勝利，但這樣的人氣是「短暫的」。亞太菁英交流協會秘書長Wang Zhin-sheng表示，韓國瑜宣布競選總統後，他成功的故事立刻「成為過去」。他認為，罷免的門檻其實很高，所以並不容易成功，但韓國瑜可能成為台灣第一個被趕下台的政治人物，許多年輕的高雄市民都希望他下台，此次結果將替國民黨帶來重大挑戰。