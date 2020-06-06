開票前問「現在訂汕頭火鍋吃得到？」釣出2大PTT紅人　網笑炸：太早吃了吧

▲韓國瑜1月放鳥記者，但女兒和老婆被民眾拍下進入火鍋店的照片，被抓包去吃汕頭火鍋。（圖／地方中心翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市長韓國瑜1月落敗總統大選，臨時取消國際記者會放鳥所有記者，還被媒體抓包去吃汕頭火鍋。今（6）日罷韓投票正式登場，就有網友發文「現在預訂汕頭火鍋吃的到嗎？」沒想到釣出PTT名人四叉貓回文，說該間火鍋店要提早兩周才訂得到位，接著曬照炫耀，「還好我兩週前就訂好了」，讓其他人笑噴。

有網友在PTT的Gossiping板上發文「晚上突然想吃個汕頭火鍋，不知道現在預訂吃的到嗎？感覺今天人數會爆，還是去參加夜市吃擺攤比較吃得到？」釣出PTT紅人四叉貓（XXXXGAY）回文，「如果你是說韓導愛吃的那家高雄汕頭火鍋，那要提早兩週才能訂到位置唷！」

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▲2大PTT名人在罷韓投票這天揪吃汕頭火鍋。（圖／翻攝自PTT）

接著他曬出自己和另一位PTT名人馬雅人（Mayaman），笑說還好他兩周前就訂好位置，還約了馬雅人全家一起用餐。但看看發文時間，是6日下午2點21分，距離罷韓開票還有1個半小時左右，讓鄉民紛紛留言，「太早ㄘ了吧」、「你是不是已經知道結果了」、「欸！2點太早了吧」、「這麼快開趴。」