韓國瑜突破自己1994年被罷免紀錄　刷新37.7萬票數寫下歷史

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪靖宜攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日下午4時準時開票，同意票勢如破竹，短短47分鐘就突破37萬大關，距離罷免門檻57萬4996票已經過半。隨後，不到下午5時，韓國瑜也正式刷新中華民國史上罷免案新高紀錄，打破自己在1994年被罷免的37.7萬票的門檻。

攤開中華民國史上的各種罷免案，1994年時，立法院針對核四通過1000億元跨年度預算爭議，反核團體發起罷免立委的行動，當時韓國瑜也是4位被罷免人之一。

根據1994年11月罷免投票結果，投票率21.36%，罷免案並沒有成功，但韓國瑜獲得最多的罷免票，達37萬7800多票。而韓國瑜本次高雄市長罷免案，他在下午5時前，已經突破37萬票，正式超過自己在1994年的歷史紀錄。

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