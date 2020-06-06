「韓國瑜確定下台」93萬人同意罷免　高雄市黨部韓粉激動淚崩

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長罷免案6日落幕，中選會稍早公布投票結果，韓國瑜獲得超過93萬罷免同意票，成為我國歷史上第1位被罷免的市長。消息傳到國民黨高雄市黨部後，一些待在現場支持的民眾情緒失控，甚至有人出現哭泣或咆哮的行為，顯然不能接受這一次的罷免投票結果。

中選會下午4時準時開票，直到5時左右「罷免成功」結果幾乎確定成功，許多待在現場國民黨高雄市黨部的民眾看見投票結果，許多人眼角含淚情緒非常難受，有人大喊「市長加油」、「我們永遠支持你」，甚至還有人咆哮「為什麼要讓好市長下台」，讓現場員警也小心戒備，深怕突然發生衝突事件。

▲高雄市長韓國瑜被罷免成功。（圖／記者李毓康攝）

根據中選會規定，6日罷免開票完後，票數結果將送往中選會，並於近日召開委員會對罷免案做出決議，預計12日正式對外公布罷免結果，同一日也將成為韓國瑜的解職日，換句話說，就是韓國瑜市長的「最後一天」。



柯文哲6日晚間在臉書上表示，「台灣史上第一次，罷免縣市長投票通過」，這個結果值得所有從政者警惕，面對選民付託，要永遠心存感謝，更要戒慎恐懼，在民意之前必須謙卑。

柯文哲說，高雄市民這段期間辛苦了，短短兩年內多次頻繁選舉，讓高雄始終處於緊張、甚至對立狀態，但這也代表著，高雄市民希望高雄變得更好的熱切期望。

▲韓國瑜被罷免成功，韓粉崩潰。（圖／記者郭世賢攝）