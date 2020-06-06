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罷韓通過「懲罰的是高雄市民」　吳斯懷：挺韓陣營恐怕提許多罷免案…

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▲國民黨立委吳斯懷受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，將於12日中選會正式公布結果後解職。對此，立委吳斯懷6日晚間表示，罷免通過懲罰的不是韓國瑜，而是高雄市民，預言「台灣民主災難才剛開始」，挺韓陣營恐怕提出許多罷免案。

韓國瑜確定被罷免後，吳斯懷於臉書發出「台灣民主災難剛開始，民進黨不要得意忘形」文章。吳斯懷提到，全世界民主國家找不到第二個案例，「一位不貪瀆、未涉司法糾紛的民選市長，任期未過半，竟然要面對中央政府、執政黨、地方全面發動罷免的政治風暴。」民進黨濫用民主程序，明顯反民主的操作，必然為台灣政治發展帶來嚴重惡果。

吳斯懷強調，「大家要弄清楚，罷免過關懲罰的不是韓國瑜，而是高雄市民，是台灣的民主！」因為罷免韓國瑜，否定的不是韓國瑜個人，也不是高雄市民89萬2545位選民而已，是總統選舉時投票給他的552萬台灣選民。

吳斯懷表示，選舉結果代表一次民意走向，當民主程序不再選賢與能，不再追求社會公平正義，只是不計代價打擊政敵，「如果可以任意發動罷免把反對陣營的市長拉下台，後果就是永無止境的對立、撕裂，政治動盪。」未來所有選輸政黨都可如法炮製，以後流行的就是「選輸沒關係，發動罷免拉下台」，民進黨不要得意忘形，台灣民主災難剛開始？

吳斯懷提到，蔡英文以民進黨黨主席之名發出投票動員令，認為罷韓投票可以展現台灣的民主，那麼也應該從「民主」的角度來審視這件事。這段時間以來，為了罷免一位地方首長，從中選會到法務部、交通部、教育部、國防部、警政署、網軍等全都投入「罷韓國家隊」，「這種反民主的行徑，已經挑戰法律的紅線了。」罷免結果讓執政黨如願，表示人民縱容他們可以為了遂行自己的政治目的，無限濫用權力和資源，這將嚴重傷害台灣的民主與法治。

「罷免案通過之後台灣未來會不會遍地烽火？挺韓陣營恐怕提出許多罷免案。」吳斯懷表示，目前的罷免制度連署成案門檻很低，要達到連署門檻非常簡單，提案門檻選舉人數百分之一、連署門檻選舉人數百分之十，要成案很容易。若要刻意發動，甚至全國遍地烽火都有可能，「請問蔡政府，未來4年你們希望台灣各縣市就是不斷的連署罷免、朝野對立、族群撕裂，朝野持續直球對決，說好的謙卑、謙卑呢？贏者全拿，還要趕盡殺絕嗎？」

最後，吳斯懷表示，日前「神力女超人挺藍團」臉書粉專貼文，點名「最想罷免掉的高雄市議員黄捷、高閔琳、康裕成、陳致中」等人，呼籲支持者今天過後開始反撲，「台灣民主災難剛開始！」

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