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熄燈倒數10小時！母女一起來送別　「敦南誠品的溫馨與書香無法取代」

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▲▼敦南誠品熄燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲敦南誠品最後一天，許多人特地前來送別。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

距離敦南誠品熄燈還有7小時，今天（31日）中午過後，湧入敦南誠品的人潮越來越多，甚至塞爆敦南誠品前的廣場，許多民眾攜家帶眷前來拍照留念，帶著女兒一起來道別的民眾楊小姐說，敦南誠品乘載跨世代的記憶，即使未來信義誠品接棒，她的溫馨與書香仍舊無法取代。

▲▼敦南誠品熄燈。（圖／記者張榮恩攝）

請繼續往下閱讀...

▲民眾楊小姐帶女兒來和敦南誠品說再見。（圖／記者張榮恩攝）

楊小姐說，敦南誠品給人的感覺更像書店且溫馨，也是許多人聚餐、孩子們聚會的好去處，女兒學生時代放學後也常會來這裡看書走走，對於即將熄燈感到非常不捨，她也認為，即使信義誠品未來接棒24小時書店，但信義誠品帶給人更像百貨商場，少了敦南誠品的書香與懷舊溫馨感。

▲▼敦南誠品熄燈。（圖／記者張榮恩攝）

▲敦南誠品熄燈，民眾攜家帶眷來拍照留念。（圖／記者張榮恩攝）

也有住在附近的民眾帶著老婆小孩前來拍照，對於敦南誠品即將關門，直言「從約會到買小孩的童書，敦南誠品在我回憶中佔了很大一席之地，也像是小時候的回憶就這樣不見了。」感到捨不得。

▲▼敦南誠品熄燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲敦南誠品湧入大量人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼敦南誠品熄燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲敦南誠品湧現大量買書人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼敦南誠品熄燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲敦南誠品5/31最後一天。（圖／記者蔡玟君攝）

敦南誠品熄燈倒數計時，中午後許多民眾趁著好天氣湧入書店，除了合照留念，購買書本的人潮也大幅增加，工作人員特別劃出結帳動線、加開收銀台應付人潮，還有講座、演唱會都會在今天陸續登場，熱鬧地向台北人的深刻記憶道別。

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