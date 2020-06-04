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保障原校畢業、撤回停辦！　稻江師生怒吼：停辦不是學校說了算！

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▲▼ 。（圖／高教工會提供）

▲稻江學生呼籲，撤回停辦、原校畢業、解散違法董事會。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

稻江學院近日傳出即將申請停辦，引起師生恐慌。為了確保師生權益，稻江學生組成了「稻江學生自救會」於校內陳情後，今（4日）與高教工會共同召開記者會，呼籲「撤回停辦！原校畢業！解散違法董事會！」

稻江學生揭露，學校根本尚未獲教育部核准就私自宣佈停辦，明顯違法；甚至在說明會上逼退學生，所稱「安置」其實是強迫轉學或退學，漠視學校公開招生後，就該讓學生有原校畢業的權利；學校一再逼退師生根本是打算「生米煮成熟飯」，迫使教育部核准停辦。

學生更憤怒表示，「你能想像嗎，學生居然是在吃飯時看著新聞才知道自己的學校要停辦了，事前一點通知都沒有？學校真的很不負責任！」、「稻江學生不是無所謂的任人糟蹋，我們在三年前，系主任把我們承諾式招生進來，就讀稻江。系主任和老師就必須陪著我們一起讀完四年畢業，期望所有稻江學子一起要求學校聽到我們的心聲。不要讓學校認為把我們生下來，覺得養不起了，大刀一揮，親手扼殺了我們！這是讓我們深表遺憾的行為！」

▲▼ 稻江管理學院 。（圖／翻攝稻江管理學院臉書）

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▲稻江管理學院 。（圖／翻攝稻江管理學院臉書）

高教工會指出，「稻江案」是當前私校退場政策的試金石。面對稻江私自放話停辦，學界已紛紛譁然，「學校可以這樣自己隨便說停就停的嗎？不用等既有學生畢業的嗎？」

根據資料指出，稻江仍有9億校產，學生達1700名，當前學生人數更少的大專校院至少有10間以上，恐怕稻江無預警停辦並非基於財務問題，而是圖謀退場後轉型開發的利益。目前各方已有消息指出，學校董事會清空師生後，是打算要辦私立貴族小學、社區大學、長照機構，形同把稻江學院當成自家私產，隨意可以收掉，規避學校退場後校產應當歸公的法定義務。

工會強調，「惡性退場」以規避校產歸公，還犧牲了既有師生權益，教育部絕不該坐視不管！學校非要停辦，也該「先停招，等全校學生畢業，才考慮停辦」！公會也提出稻江師生的兩點訴求，包括，稻江要退場也該是先停招，等既有學生原校畢業才停辦；稻江校董無心辦學，政府該接管董事會，保障師生權益。

稻江師生表示，倘若學校不將停辦計畫撤回，漠視既有學生原校畢業權利，稻江自救會將於6月11日集體北上至教育部陳情抗議，直到撤回停辦、確保原校畢業，解散違法董事會為止。

對此，教育部表示，依私立學校法第70條規定，學校法人得因辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理等事由，報經學校主管機關核定後停辦；另依專科以上學校設立變更停辦辦法第31條規定，學校法人申請停辦所設私立學校時，應擬訂停辦計畫，提校務會議報告，並經董事會通過後，報學校主管機關核定。另外，稻江管理學院董事會於109年5月28日將停辦計畫書報送到部，本部會依上開規定嚴謹審查計畫內內容、校內溝通過程及師生安置等配套措施是否完善，以確保教職員工生權益。

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