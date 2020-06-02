朱銘美術館「狗狗野餐運動會」6日登場　汪星人與飼主草地野餐同樂

▲ 朱銘美術館「狗狗野餐運動會」6日登場，200組汪星人與飼主草地野餐同樂。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」即將登場！6月6日歡迎遊客帶著心愛的毛小孩來美術館野餐、運動、看展覽，還可以抽精美寵物用品好禮，目前已超過200組汪星人與飼主報名參加，當天活動內容豐富，歡迎大家一起來美術館溜溜。



為搭配「2020年朱銘美術館年度特展：創藝運動場」展覽，美術館規劃一系列運動相關活動，這次特別與新北市政府動物保護防疫處共同舉辦「狗狗野餐運動會」，開放飼主帶著毛小孩來園區草地上野餐、打滾放風，現場同時還有獸醫免費義診服務、寵物晶片及狂犬疫苗免費施打。

請繼續往下閱讀...

▲ 朱銘美術館特別與新北市政府動物保護防疫處共同舉辦「狗狗野餐運動會」。



朱銘美術館表示，為營造友善安心場域，自2018年起邀請禮貌狗狗與飼主入園一日遊，推廣寵物友善觀念、傳達逛美術館尊重藝術品也尊重生命的理念。2020年邁入第三年，除了獲得新北市動保處認同，多家寵物用品品牌包括Lishinu利斯努、小鹿山丘eggshell、GO VITA樂維他寵物保養專家、Abao阿寶、毛起來MAOUP、臭味滾寵物環境清潔專家等也共襄盛舉。

朱銘美術館說，飼主能和毛孩子一起參觀戶外園區，在「藝術交流區」參加「狗狗運動會」闖關遊戲，像是S形障礙賽、狗狗平衡桿、狗狗跨欄競賽，地洞等遊戲，讓大家體驗正確犬隻運動觀念，一起運動顧健康，闖關成功的狗兒飼主還有機會抽中各項精美寵物用品。

▲ 朱銘美術館特別開放飼主帶著毛小孩來園區草地上野餐、打滾放風。



活動一推出，早鳥優惠套票迅速完售，美術館特別加碼放送，當天帶著毛孩現場購票者，可抽「Lishinu 利斯努 腕式伸縮牽繩」價值1480元。此外，貼心提醒每位飼主在入館前記得為毛寶貝繫牽繩，攜帶禮貌帶及撿便袋，並遵守美術館參觀規範，讓飼犬成為人見人愛的毛寶貝。



台灣新冠肺炎疫情趨緩，生活逐步解封，美術館亦自6月2日起重新開放室內展場讓遊客參觀，呼籲大家還是要遵守「新型態安全生活模式」，保持適當社交距離，盡情享受藝術與大自然的擁抱，樂活防疫愛台灣！

「美麗最大的祕密」