「愛台灣博物館卡」延長效期！6月前辦卡免費多逛180天

▲「愛台灣博物館卡」延長效期！6月30日前辦卡可免費多逛180天。（圖／國立故宮博物院提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院去年底聯合眾多博物館推出「愛台灣博物館卡」，今（5）日正式宣告增長效期！其中「年卡」加贈180天、「季卡」加贈90天，可以暢遊國內9大人氣博物館，共18個園區。

「愛台灣博物館卡」是全台唯一博物館卡，合作的博物館皆是國內指標性博物館，包含故宮北院及南院、7月即將重新開館的科教館，還有台中人氣最旺的科博館、台南必訪的奇美博物館、高雄最佳親子景點的科工館等，只要憑卡均可免費無限暢遊。

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▲「愛台灣博物館卡」是全台唯一博物館卡，可以暢遊國內9大人氣博物館，共18個園區。（圖／記者呂佳賢攝）

故宮也在今（5）日宣布，只要在6月30日前購買「一般年卡或兒少年卡」，就可以免費延長180天的使用效期；購買「一般季卡或兒少季卡」，就可以免費延長90天的使用效期，還贈送獨家訂製的「我就菜」茄芷袋。

若是之前已經購買卡片或新購卡片的民眾，只要在6月30日前持卡感應入館啟用，效期就會直接延長；若是季卡卡片已經過期的民眾，也會直接展延90天的使用效期。

●憑「愛台灣博物館卡」可以免費暢遊的博物館：

國立故宮博物院（北院、南院）、國立海洋科技博物館、國立台灣博物館（本館、土銀展示館、南門園區）、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館（本館、921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區）、奇美博物館、國立台灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、國立台灣史前文化博物館（康樂本館、卑南遺址公園、南科考古館）。





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