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境外生來台屬「專案性質」　莊人祥：可能採分批、分年級放行

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▲▼中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

大規模社交解封倒數2天，下學期境外生是否能來台，指揮中心尚無定案。防疫指揮官下午在記者會上提到，境外生屬專案性質，須待境內鬆綁一段時間後再做評估。指揮中心發言人莊人祥補充，9月新學期開始前，會持續針對境外生來台做評估，可能會採分批、分年級放行，也有可能依學校收容與檢驗量能，針對某些學校優先試辦。

陳時中4日在記者會上強調，國內社交解封在即，若與境外同步鬆綁，擔心腳步會變亂，希望再觀察一段時間後，再看看下一步境外要怎麼做。台灣雖然50多天沒有境內病例，因此更要謹慎觀察解封後是否有狀況，「大家覺得慎重點，境外腳步放慢些。」

請繼續往下閱讀...

陳時中今日再度補充，境外人士入境的優先名單為商務履約、外交以及人道救援等，境外生屬於專案性質，並未列入優先名單，但在解封的空檔期間，也會就必要的活動做個案溝通與管理。

莊人祥會後補充，目前只有1例境外人士透過專案審查方式來台，為人道救援性質，因家人生病需做骨髓配對，經審查後放行，但仍要遵守居家檢疫14天規定。

莊人祥強調，境外生不會完全進不來，9月新學年開始前，會持續做跨部會定期檢視，可能會朝分批、分年級模式放行，譬如一定要畢業者，就在優先名單中，但不會一次讓所有人回來。

莊人祥說，境外生若順利放行，還是要遵守居家檢疫14天規定。莊人祥表示，因為學生多住在宿舍，之後可能會將宿舍量能充足，有辦法落實居家檢疫規定的學校先行列入試辦計畫。至於何時要評估？可能要等國內解封幾個禮拜，再視國際疫情明朗程度再做決定。

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