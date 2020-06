台美辦「太平洋防疫線上對話」　美國務院推特秀出台灣國旗！

▲美國國務院旗下的亞太媒體中心在推特上秀出台灣國旗。(圖/取自推特U.S. Asia Pacific Media Hub)



記者王佩翊/綜合報導

外交部4日上午透過視訊連線方式與美國進行「台美太平洋防疫援助線上對話」(Virtual Pacific Islands Dialogue on COVID-19 Assistance),並由外交部政務次長徐斯儉與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)主談。會後,美國國務院所屬的「亞太媒體中心」(U.S. Asia Pacific Media Hub)也在推特上發表相關訊息,並同步PO出美國與台灣國旗,引人注目。

GOOD NEWS: As part of the United States and Taiwan’s efforts to enhance their cooperation to prevent the spread of COVID-19 and improve the health and welfare of the global community, they convened a Virtual Pacific Islands Dialogue on COVID-19 Assistance. https://t.co/HZ8tEKpBFC pic.twitter.com/GuwehwYue7