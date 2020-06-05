境外生返台好難！權益小組赴教育部陳抗　籲7月解禁「分批入境全數回台」

▲境外生權益小組赴教育部陳抗，要求教育部開放境外生回台。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部原定7月將開放境外生回台，但昨日與行政院會議，卻因疫情決定持續不開放境外生入台。境外生權益小組今（5日）集結多位已抵台的境外生赴教育部門口陳抗，要求教育部開放境外生返台，高喊「防疫模範生，顧好境外生」、「分批入境，全數回台」。

根據教育部統計，今年共有13萬境外生，其中受疫情衝擊，約有2萬6千人無法返台就學，包含7千多名中國大陸學生。陸港澳生總計1萬6千多人，佔境外生的大宗。

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境外生權益小組聯絡人阿草表示，疫情爆發至今，陸港澳生、外籍生大量被困於境外無法到校上課學習，現在都已快到學期終點，境外學生還是無法入境，學生的畢業論文無法口試、學習生活被中斷。5月底開始，台灣疫情趨緩，儘管不斷有大學校長、學生呼籲開放境外生入台，教育部卻對外宣佈稱境外生仍持續禁止來台，後續依檢疫能量再檢討開放時機。

▲在台港生lala。（圖／記者崔至雲攝）

就讀中央大學的港生lala表示，他自己是在封關前抵台，但是他有很多朋友沒有這麼幸運，還是滯留在海外無法返台讀書，他們認為，現在台灣已有足夠的醫療資源，甚至到了暑假，許多宿舍都空著，「現在不接境外生來台，什麼時候要接呢?我們認為教育部只是繼續拖延，迴避討論境外生來台問題，而不肯承認台灣檢疫能量已足夠容納境外學生入境的事實。而這卻持續地傷害著我們的境外生同學與朋友們。」

權益小組根據教育部資料計算，目前國內大專校院共有2萬6千多名境外學位生無法入境。若7月開始解禁境外生，並在7、8、9三月分批入境，就可順利在9月14日開課前進入台灣。

▲境外生權益小組赴教育部陳抗，高喊「防疫模範生，顧好境外生」、「分批入境，全數回台」。（圖／記者崔至雲攝）

權益小組再說，即使大專院校無法提供大批量宿舍給境外生隔離使用，但台灣還是有大量的防疫旅館空床位可用，因此在台灣整體檢疫能量豐沛的情況下，行政院、教育部根本沒有理由遲疑，若是錯過暑假黃金期間，後續本地生返校，大學宿舍將被完全使用，境外生就更難入境隔離。

陳抗中政大傳播學院院長郭力昕也現身力挺在台境外生，他表示，自己有很多學生卡在國外沒辦法回來，其中一名學生已經在國外待了整整4個月，從越南流浪到泰國，無法來台，也不敢回大陸家鄉，只因為是大陸身分，「這是莫名其妙」，如果政府做好防疫，只是追求零確診，而不考慮其他事情，只會讓台灣成為最後一個讓境外生入境的國家。

▲政大傳播學院院長郭力昕。（圖／記者崔至雲攝）

境外生權益小組呼籲行政院與教育部，不要再拖沓！立即規劃，拿出日程表，讓境外學生安心入台，完成畢業與新學期學業準備。

▲教育部主秘朱楠賢。（圖／記者崔至雲攝）

教育部今日也由主任秘書朱楠賢出面領取陳情信，他表示，教育部已向行政院跨部會協調會議提出具體完整規劃，以備在國際疫情和緩，可適度開放邊境管制時能迅速分批啟動境外生返台居家檢疫流程，安全有序讓境外生返校復學，會議初步討論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，目前維持現狀，暫未開放境外生返台，後續將根據國際疫情狀況及檢疫量能隨時檢討開放時機。行政院會擇日再召開跨部協調會議，教育部將依照跨部會協調會議討論後辦理。

