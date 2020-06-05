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男友家開公司！「離職妹1個半月悔了」　未來公公：只是零用錢...網勸快逃

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▲情侶,夫妻,戀人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友家開公司，她如今後悔了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「人往往都會因為人情，而委屈自己！」一名女網友心酸透露，原本離職後，要到男友爸的公司上班，怎料因疫情關係一波三折，一直多到4月中才上工。如今做了一個月半，原PO一看薪水崩潰了，前半月1萬3，後面一整個月只有2萬，「低於基本工資...真的是傻眼！」底下網友驚呼，「不能嫁阿！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》吐苦水，原本在旅館工作的她，月薪有31K左右，日前男友爸希望她考慮離職，改到自家公司工作。深思一番後，原PO決定3月底離職，怎料碰上新冠肺炎肆虐，男友爸突然後悔了，直呼「疫情的關係，別把雞蛋放在同一個籃子裡！」

請繼續往下閱讀...

明明「疫情爆發在1月，但卻在3月底我離職時才告知我！」原PO工作兩頭空，那段時間只能打零工維生。直到4月中旬，男友爸忽然改口，願意聘請原PO上班，但連續上了1個月半，看著薪水又傷感情了，「4月的薪水給我13000元，5月我做好做滿一個月他僅給我20000元，對！新台幣20000，低於基本工資...真的是傻眼！」

男友爸還厚臉表示，「只是零用金而已，有沒有很感動？」原PO敢怒不敢言，只能委屈感慨並非想討拍，只是以苦主身分勸世，「別和自己的家人親人工作是最好的，因為人往往都會因為人情，而委屈自己！」

▲▼男友家開公司！「離職妹1個半月悔了」　未來公公：有沒有很感動？網勸快分（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網勸快分！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，網友紛紛看傻猛勸，「若是涼缺，2萬我可以，但若是做好做滿做到屎的話，我會爭取我應得的」、「薪水沒談妥，千萬別離職，就算去的公司是自家人開的也一樣，錢的事，越是親密的關係越要談的仔細」、「覺得離職比較好！不管未來是不是要嫁給他，在外面工作就好，不要在他們家幫忙」、「他是老闆，不是老公的爸爸」、「趕快放生了，結婚後會連薪水都沒有」、「婚後會說：這是家用金10000，有沒有很感動？」、「 零用金嗎？那問他一下，薪資什麼時候給」、「還沒嫁進去就敢這樣對妳，妳要好好考慮一下了」。

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