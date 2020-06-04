資遣不是否定你整個人！ 職場失意時「這樣做」讓自己發光

▲無關成功或失敗，你可以熱愛你的工作，但一定要更熱愛你的生活。（示意圖／CFP）



文／《絕交不可惜，把良善留給對的人》

【你的工作無法定義你是誰】

能夠好聚好散，自由決定去留，這叫「自願離職」。而被資遣、被開除、被逼退，則統稱為「非自願離職」，這是比較婉轉的說法，講白一點就是被炒（魷魚）了。被炒的感覺問我最準，畢竟體驗過四次。被炒的感覺， 就像賣東西被退貨；被炒的感覺，就像你從一張白紙被揉成團。掃地出門還算溫柔，有些公司把你當成垃圾，踢出門後，巴不得再補一腳，踢得更遠一點。

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原本意氣風發卻被當成廢物扔棄，對我所造成的陰影很深、很深，深到即便換新工作，做得好好的，提起這件不光彩的事，心裡還是會有一陣涼意。提心吊膽的情緒日漸變成陰影，但我們都沒意識到這就叫做「創傷」。

第一次被炒，是因為惡意陷害，同事將私人的對話記錄公開，讓我被公司開除。第二次被炒，是新來的主管想找自己信得過的人進公司，百般刁難後，以不適任為由請我當天離開。第三次被炒最難受，我一直很積極正向的面對工作，卻莫名其妙背了黑鍋，雖然有洗白，但心裡對這份工作與試圖抹黑我的主管已產生陰影。

於是我開始害怕上班，主管有意無意的施壓，增加工作量是一種警訊，快要失去工作的恐懼感，讓我完全睡不著。白天又得準時到公司，精神變得很渙散。身體開始出問題，太過焦慮引起腸躁症，腹瀉不停，三個月瘦了快七公斤，聽起來很像瘦身廣告，但完全開心不起來，瘦到連自己都怕。

跟公司提出留職停薪，想要請長假休養，卻被一口拒絕，主管說公司不接受留停申請，以組織改組為由，變相裁員，電話裡還不忘提醒說，這是他跟另外一位主管的決定，請我不要去煩別人，自己識相一點。離開前，同事送了一箱安素，要我好好照顧身體，後來我才知道那是癌症病人在喝的。

＃工作與生活的切割



離職就像登出線上遊戲，再多的愛恨情仇、勝負成敗都結束在那個時空，別讓它影響到你的現實生活。

以為失戀已經夠苦了，沒想到失業帶來的打擊更大，連著幾次的離職經驗都非常粗暴，痛苦不亞於外傷。工作能力可以透過訓練來加強不足，或是不斷摸索找到適合的方向，被放到對的位置，有辦法慢慢修正。但非自願離職所造成的心理創傷，卻很難復原。

離職之後，我一整個月不跟任何人聯絡，什麼壞念頭都想過，母親打電話來關心，我忍不住嚎啕大哭說：「我沒有不認真，但為什麼每次都這樣， 為什麼。」被感情對象傷得很深，大可以很灑脫地說，我不再相信愛情，決定單身一輩子；但被工作傷得很深，你沒辦法任性地說不出門工作，寧願關在家裡一輩子，現實跟經濟壓力不允許我這樣做。

進入社會後，我幾乎把所有的時間跟精力都投入工作，把工作當成全部，一旦引來創傷會更難痊癒。從高處摔下的失落感，是我不快樂的來源。而家人的關心，曾經很喜歡做的事、相處的人，在我低潮時變成最有效的藥方，多虧有這些力量，我才能修復自己，重回職場，一年之後升上總編輯，負責台灣最大的流行網站營運。

這份工作最終因為理念不合，而再次嚐到非自願離職，這是我人生第四次被資遣，但這一回我的心卻顯得平靜異常。

能夠把工作做得出色，代表能力很好，

但你是個怎樣的人，不能用工作來定義，

真正的你反射在生活裡。

我遇過很多感到痛苦卻開不了口提離職，或是離職後走不出傷痛的人，深怕沒了工作就沒了全世界。太過在意別人的眼光跟評價，而不顧自己快不快樂、喜歡不喜歡這個環境。

無關成功或失敗，你可以熱愛你的工作，但一定要更熱愛你的生活，人一輩子要活得精彩，不能只有工作。工作早晚會退休，生活可是一輩子。要知道因為工作而帶來的光環並不屬於你，真正能發光的是你的本質，跟你對理想生活的種種追求。

被資遣是用比較直接的方式跟你說不適合，並非否定你整個人，最重要的是面對工作與生活的心態。被壓力擊垮的時候，真正能修復你的是充實而精彩的生活，而不是更多的工作。

最完美的平衡是一天二十四小時，八小時專注工作，八小時好好休息， 剩下的八小時想辦法把人生經營得充實。工作、生活跟休息可以拼成人生的圓，如果這三個點施力得當，它會變成一個正三角形。我們都知道，正三角形的力量是最穩定的，三者平衡的人生才不會因誰而傷。

★本文經悅知文化授權，摘自《絕交不可惜，把良善留給對的人》。