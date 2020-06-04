月薪多少「有勇氣在台北生活」　一票北漂族：最少40K...釣出殘酷現實

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北物價、房價雖高，但也擁有較多工作機會與資源，於是許多新鮮人北漂築夢，就有網友好奇，「薪水多少才有勇氣生活在台北？」一席話引來大票北漂族回響，字裡行間不難看出，他們背負著龐大的生活壓力，有的人則是闖蕩幾年後放棄了。

隨著畢業季的到來，在大城市打拚，還是返鄉工作，讓不少將踏入社會的青年們猶豫、苦惱，一名女網友在dcard發文提問，「不知道多數人是否嚮往留在台北尋求發展？對一個新鮮人來說，尤其是北漂，在台北生活的樣子又是如何？」

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她不禁好奇，若房租以1萬元計算，加上水電費、及其他 生活基本開銷，包括電話費、生活用品、三餐等，然後偶爾與朋友聚會，「所有零零總總的費用總和，要多少收入，生活堪稱還算過得去？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合北漂族建議，至少落在40K上下，生活品質能好一點，「我去年畢業北漂工作的，給你最真實的心得...40K以上，因為扣完稅剩38k-39k，所有必要支出+玩樂開銷扣掉勉強還能存一些錢，覺得比較對得起自己」、「最少40k吧！你那些開銷加一加粗估20-30k，然後存10k差不多就這數字，再低真的不行」、「南部35k橫著走的話，北部至少要45k吧」。

不過不少人直言，要看做什麼產業，自己實力在哪，最低可接受的底線為何，「當初26K就上台北了，渡過菜鳥時期就可以準備往上爬，目前50K，還是要看你對自己人生規劃」、「這真的很難評估，有些人還要給孝親費，有些人住新北可能房租5000也住的下去 」、「可是在台北找工作要破4萬，除了理工科法律醫護公職高普以外幾乎很難，而且又是應屆畢業生，撇除打工跟實習，真正進入職場社會跟前面提到的辦家家酒狀況差很多，薪資幾乎都卡在3萬左右，甚至還有25K的那種職缺 」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

還有過來人分享苦哈哈經歷，「以前在台北實習1年，扣一扣薪水大約25k，房租8500元，每天都吃一樣的麵跟自助餐，假日有時候會回家或去外縣市找男友，當時讓自己一天不要花超過150元，每個月還能勉強存到1萬，不過那是生存，不是生活就是了。」

最後，有北漂經驗2年，月領35K的工程師透露，自己1年存款約10萬，而他的薪資則大概落在普遍新鮮人28K-45K的中間，他也奉勸同為北漂的朋友，「如果你還沒體驗過，歡迎來體驗一下台北，工作機會真的挺多，但做超過3年，薪水還低於這個級距的話，別撐了......。」