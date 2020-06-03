想開除老闆？先問自己六個問題再走人

▲「不想工作了！我要離職！」這想法出現在心裡之後，你可以先問問自己幾個問題，再評估到底要不要遞出辭呈。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

職場發展是一輩子的事情，每個階段提前做好安排是重要課題，不過有時候也會發生預料之外的狀況，例如到職後才發現與自己所期待的不一樣，或是待了幾年後遇到挫折萌生離職念頭，種種狀況都會令人感到徬徨。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友們離職前的困惑有哪些，為天下社畜點亮明燈。

No.6 想離職的真實原因

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想離職的原因可以有千百種，不喜歡同事、薪水太少工作太重、被主管責難、或是在工作上遇到瓶頸無法突破⋯⋯等，是憑藉著一股衝動決定「不幹了」還是已經全面考量過，既然要換工作就要完整權衡其中的利弊得失，在衝動之下做決定很可能不夠理性。

No.5 新舊工作的年資可否銜接

職涯發展是一輩子的事，如何打造一份加分的履歷，就變成幾十年的工作生涯中相當重要的一件事情，對於某些產業來說，經常會參考求職者在同個工作領域的年資，公家機關也有年積累計的問題，換了工作，意味著年資歸零，因此換工作前一定要思考清楚。

No.4 健康狀況

很多人離開一份工作的原因是因為身體健康因素，有可能是工作忙碌、生活習慣不佳，或是長年累積了壓力導致健康出問題，如果發現自己身體健康出了狀況，必須在健康與工作中做選擇，網友們一致認同「健康第一」，別拿自己的身體開玩笑，千萬不要硬撐啊。

No.3 換工作能解決現在的問題嗎

工作上總是問題一堆，也很容易讓人想就此遞出辭呈，覺得離職了就能擺脫這些鳥事，但事實上有些問題並不是來自於工作本身，離職前也可以先好好審視一下你遇到的這些問題，換了工作是否就能解決？如果還是會持續存在，那麼換了工作可能也只是把問題帶到下一個地方。

No.2 沒收入可以活多久

工作最現實的因素就是為了「維持收入」，不管心中有多少理想，要過生活就是需要錢，離職之後你的下一個收入來源是什麼？如果你是裸離，那可能需要好好評估一下，失去收入來源之後，你的存款可以支付現在的生活多久？如果經濟條件不允許，那麼還是先想好下一步再動作吧。

No.1 現在離職是不是好時機

離職從來就不是一件簡單的事，提離職的時間點更是需要再三斟酌的關鍵，年後轉職潮就是一個很好的例子，如果你剛好手頭緊，那可千萬不要在過年前這種需要用錢的時候離職，如果你已經決心要走，也有更好的機會正在等著你，那麽只要符合勞基法的告知時間，就可以瀟灑轉身！