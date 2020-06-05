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友情有保存期限！當你「只求自己開心」　閨密也會變陌生人

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▲聊是非用圖，男女，兩性，朋友，社交（圖／視覺中國CFP提供）

▲關於交友，其實沒有標準，臭味相投，也會因臭味而去。（示意圖／視覺中國CFP）

文／《絕交不可惜，把良善留給對的人》

【沒有一段關係不會過期　當我們不再是我們。】

第一次到香港旅行的時候，特別去朝聖電影《重慶森林》裡幾個主要場景，站在重慶大廈門口，試圖感受曾經發生的美麗故事。行經中環半山的自動手扶梯，忍不住用王菲的視角窺探，可惜梁朝偉早就不住在半山腰的房間。每到五月一號，我總會想起這段文藝到不行的對白：

「在一九九四年的五月一號，有一個女人跟我講了一聲『生日快樂』， 因為這句話，我會一直記住這個女人。如果記憶也是一個罐頭的話，我希望這罐罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望她是一萬年。」

請繼續往下閱讀...

一個罐頭是一段關係，用保存期限
比喻人與人之間的偶然性，
愛情是，友情更是。

看過一篇網路文章，描述何謂真正的BFF（Best Friend Forever的縮寫），看過你最慘淡的樣子，失戀、素顏、穿著睡衣頂一頭亂髮，要有對方才懂的私密綽號，生日、鞋號、衣服尺碼倒背如流。具體的內容我記不得，但當時頭一個就分享給R，閨密稱號她實至名歸。

那陣子碰到公司改組，壓力巨大，偶然滑到一張花蓮慕谷慕魚的照片，溪水在青山翠谷之間繚繞的畫面太美、太安寧了，肯定能治好我的職業倦怠。二話不說立刻約R，最近跟她走得很近的H也說要跟，太魯閣號的對號座位兩兩成排，我再找了老同事N湊滿四人，從幾個月前開始殷殷期盼。

事先申請好入山證，等到星期五下班就直奔台北車站，搭八點多的火車前往花蓮。沒料到負責訂車票的R當天下午突然失聯，Ｈ也找不到她，打了幾十通電話，簡訊的口氣從著急變成擔心，肯定是有事發生，最後決定不再打擾，等她自己聯絡我。

隔天，在H的臉書看到他跟R躺在碧澄澄的池水裡，兩人遊山玩水不忘自拍，選在慕谷慕魚打卡，走著我們原定的行程，當下看到照片時，內心有核彈等級的爆炸，發訊息給H說：「所以你在說謊？」接著刪掉兩位好友， 至今都不願再聯絡。事後，R透過朋友來說情，對方一接起電話口氣尷尬地說：「真是抱歉，我聽到也很無言，但還是希望朋友一場，沒什麼不能說開的事。」

朋友轉述R當天晚上心情不好，不想要太多人一起出門，怕影響到別人玩樂的情緒。但想說票都買好，飯店也訂了，還是去好了，很抱歉會把錢退還給我。

我說：「謝謝你的好心，會生氣表示還在意，這件事的過分程度已經超越任何情緒，我不想再多做討論。」

多年過去，當時沒辦法放下的早就放下，盡釋前嫌並非辦不到，但我的世界容不下自私的人。R不顧慮他人的感受，心裡不開心也不直說，遇到問題不提出來一起解決，就這樣默默決定。事後想要彌補的種種行為，在我看來都不具意義，她的人生路從那一刻起，早將我排除在外。

你不在乎我，我也不需要在乎你，任性是對友情的最大揮霍。再怎麼要好的朋友，也不能完全不顧對方感受，自顧自地只求自己開心，當我們不再是我們，這段關係就宣告正式過期。

＃友情保存期限

關於交友，其實沒有標準，臭味相投，也會因臭味而去。情分不等於忍讓的限度，因瞭解而分開的人其實不算少

每隔一段時間，我總會重新檢視已經毀壞的人際關係，每當遇到更爛的人，再回頭看先前認定的損友，似乎沒那麼糟，若無其事地解開封鎖，發現兩人早已活成兩個世界，再怎麼好也好不回去了。

正因為怕了可惜，所以努力學著珍惜，特別是友情這回事，相遇並不是隨機，肯定是相互欣賞讓我們走到了一起。朋友跟閨密的距離是那份保護對方的心。任何關係都有限期，以前我總覺得處理人際問題時要以和為貴，不刻意引戰、待人和氣是基本道理，但盲目求和，反倒讓朋友二字變得平淡。跟對的人相處才需要「和」，能在一段關係裡感受到被對方重視，一起雙手護著才是所謂的「貴」，「以和為貴」這四個字，值得更刁鑽的解釋。

▲絕交不可惜，把良善留給對的人。（圖／悅知文化提供）

★本文經悅知文化授權，摘自《絕交不可惜，把良善留給對的人》。

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