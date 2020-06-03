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如何選「對的朋友」？　專家：擁有共同語言跟價值觀的人

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▲聊是非用圖，男女，兩性，自行車，腳踏車，社團，人際，朋友。（圖／CFP）

▲在成長的過程中，身旁朋友來來走走，最後只留下相處起來舒服的朋友。（示意圖／CFP）

文／《絕交不可惜，把良善留給對的人》

【絕交也不可惜， 朋友得經過挑選而非盲目搜集。】

每逢年底，我會趕在聖誕節前寄出手寫卡片，維持這習慣大概有四、五年了，直到二○一六年碰上歐洲行暫停一年，改由訊息祝福。年末是該回顧，當我打開一份存有親密好友收件方式的文件檔，發現有好幾個人名在這兩年間，離開我的核心生活圈。

請繼續往下閱讀...

二○一五年初，跟幾位老友相約到曼谷跨年，一回國就發了一封快兩、三百字的訊息，刻意收斂指責跟情緒字眼，最後不忘祝福。之後，便毅然決然刪掉對方的聯絡方式，包括臉書跟通訊軟體，周遭的人急忙勸和，嚷嚷著相識多年吵完就沒事，既然知道對方個性就盡力包容，朋友還是要當，不解為何我的反應如此激烈，需要鬧這麼大，擺明絕交的態度如此堅決。

在人際關係裡老是被「包容綁架」，彼此不合適卻一味忍受，就因為一句「我們是朋友」。

當初形影不離，去到任何場合都說好同進退，緊急通話鍵設定成對方名字，是曾經的摯友跟室友，並非第一次出國的地獄旅伴，彼此有將近十年的感情基礎，同屋簷下的生活整整四年。後來因房東漲租金才搬離同住的房子，各自往理想生活走去，再聚首就是這趟跨年行。

我淡淡回說：「你說的沒錯，朋友也是床頭吵架床尾和，可是我不想要這個朋友了。」聽起來很冷血，但整趟旅途中有幾次激烈爭吵，六親不認的把我往死裡罵，翻舊帳不夠還跨越底線，猛戳痛處。當下選擇沉默並試著沉澱、理性以對，不想被情緒牽走而失去判斷能力，因瞭解換來傷害才是讓人真正難過的點。

回國後的幾個晚上，腦筋裡老轉著同個問題：「朋友存在的意義是什麼？」最後理出答案，現階段的我需要的是摧毀不了的安心感，如果感受不到， 表示這個人沒有走進心裡， 不想強留， 於是失和不再和好， 成為年過三十處理人際的灑脫態度。中間和事佬開始細數他的優點，例如幽默、直率跟善良，試著軟化僵局，可惜此刻我通通無感。

不是不要這個朋友，而是不需要了。

三十歲以前，我很迷信人脈存摺，可能是學藝不精就貿然亂衝，努力織了一張易破的網，禁不起風吹雨打，時常再花兩倍、三倍，甚至更多的心力在修補破洞。直到這兩年才發現，我真正需要的不是一張網，而是一條堅固的繩索，可以在需要的時候拉一把，而我能交出信任並用雙手緊緊抓著。

歲月硬生生把我們催熟，熟到不再害怕寂寞、害怕孤獨而強迫自己社交，人際減法的年紀已到，更明白交朋友是挑選，而不是搜集。一週七天扣掉白天工作，剩下週末跟五次晚餐，假日留給興趣跟學習，扣掉與家人相處的時間，剩餘兩次的飯局額度，只留給想好好維繫感情的朋友。

為數不多的交際時間，想要知道朋友最近在忙什麼、煩惱什麼，男友女友、老公老婆、爸爸媽媽、家裡小孩、外傭、小貓小狗好不好，聊天內容大可以沒營養，越無腦越好，而不是半生不熟的社交語言。當對方高談闊論著讓人毫不在乎的話題，最近跟哪個藝人走很近，誰誰誰在追他，最近又要被招待去哪裡玩，週末的電音派對要怎麼弄到貴賓席的票……等種種玩樂。

基於禮貌我通常會順著毛摸，可能是年紀大了厭倦忍受，多看一秒都是折磨，更別說花力氣翻白眼，索性就放生不往來。即使從前很要好，但現在的我早已脫離原先的生活狀態，追求不同層面的滿足。哪怕曾經熱烈，此刻沒有共同語言跟價值觀的人，能淡就淡吧 ！

我曾經念舊又善感，身邊朋友一個都不想少，但這兩年一有磨擦、爭執，便決心不強留、不求和，心裡反而輕鬆許多。大浪掏沙留下的才是珍貴，好好經營現有的人際，而不是像隻八爪章魚盲目地抓，需不需要的都想緊抓，應該讓自己的「好」變得有價值，留給值得的人。

#人際不是網而是堅固的繩索

有時不是不要這個朋友，而是現在不需要了。請將為數不多的交際時間，留給此刻擁有共同語言跟價值觀的人。

▲絕交不可惜，把良善留給對的人。（圖／悅知文化提供）

★本文經悅知文化授權，摘自《絕交不可惜，把良善留給對的人》。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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