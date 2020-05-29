遭海陸乾哥性侵她傳閨密「不想活著」後自殺　輕判5年半

▲妙齡女遭海軍陸戰隊的乾哥性侵，傳訊給閨密後，燒炭自殺。此為示意圖，與當事人無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾在海軍陸戰隊服役的張姓男子，2016年服役期間到KTV喝酒開趴，事後到乾妹小丹（化名）家借宿，沒想到他卻背叛乾妹信任，性侵乾妹，導致小丹情緒崩潰，事發5天後傳訊息給閨密「不想活著」後燒炭自殺。一審將張男重判有期徒刑12年10月，案經上訴，二審高等法院審理後，改將張男輕判5年6月。可上訴。

判決指出，張男與與打工認識的小丹感情不錯，平時以乾兄妹互稱；他2016年8月間進陸戰隊服役，9月4日放假時，就約出小丹與多名友人，一同歡唱、喝酒。凌晨4點結束後，眾人就決定去小丹家借宿，但因為房間及床位不夠，張男就與小丹共睡一床，朋友則是睡在客房，小丹媽媽則睡在家中樓上房間。

不料張男此時竟背叛小丹的信任，趁著小丹半醉半醒間，竟將小丹架住性侵。小丹雖說不要，還說張男是有女友的人，卻仍無法阻止張男的獸行，被「霸王硬上弓」。小丹遭侵犯後情緒崩潰，當天清晨6點多就LINE給閨密「我被硬上了，對方架住我，我說不要他還一直硬上。」張男等人離去後，小丹仍舊情緒低落，不斷發訊給閨蜜「有被強姦的感覺」、「覺得被硬上真的很不好」、「不想活著」等抑鬱寡歡的訊息。

友人們雖極力安慰小丹，但小丹仍在事發5天後，選擇在家燒炭自殺。母親得知全案後，悲憤莫名，打電話質問張男，雙方相約在速食店談判。張男當時坦承性侵，也承認當時小丹反抗，他對此事感到懊悔跟抱歉，並要求前往小丹靈堂上香。全案經檢方偵查終結，提起公訴。

不料法院審理時，張男翻供，指稱談判時遭到小丹母親套話，否認曾性侵小丹。但法院根據小丹的訊息等客觀證據，認定張男確實性侵，犯下「現役軍人強制性交致人自殺罪」，重判有期徒刑12年10月。

案經上訴，二審高等法院於29日宣判，改認定小丹自殺並非受到性侵所致，因此僅以「強制性交罪」將張男判刑5年6月，可上訴。本次張男並未到庭聽判，至於小丹的媽媽、弟弟均出庭聽判，對於二審判決，她們表示不能接受，將提出上訴。而小丹的媽媽也說，她從不認識張男，直到案發後才知道他，另外張男當時透過臉書約出她們談判，但事後在法庭上又翻供、全不認帳，也從未到小丹靈前上香，至今也未道歉、不想和解，態度非常惡劣。