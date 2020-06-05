唯一高雄人！董事長特准「早退不扣薪」催返鄉：幫全公司投下這一票

▲高雄市韓國瑜將面臨罷免投票。（圖／記者洪正達攝）



記者黃可昀／綜合報導

高雄市長韓國瑜的罷免投票明（6日）登場，很多高雄人早就買好今晚車票，準備一下班就趕回故鄉投票。台北一名網友透露，他今天下班就要搭客運返鄉，董事長得知後賦予他重責大任，並讓他早退不扣薪，只求他要代替公司全體員工投下神聖一票。

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▲老闆讓他趕快回高雄投票。（圖／翻攝自FB全民割草行動）



原PO在臉書社團《公民割草行動》表示，全公司就他一個高雄人，所以只有他有資格參與罷免案投票，無論同事抱持何種政治立場，真正有權左右罷免案的也只有他一人。

他今晚要趕6點31分的客運，只好跟公司請假提早下班，董事者聽說後立刻批准他的假單，而且佛心大開不扣薪，只拜託他「幫全公司投下這一票！」絕對要審慎考慮再做出決定，讓他頓時覺得身負重任，必須懷抱著嚴肅的心情回到高雄投票。

其他網友紛紛回應，「貴公司前途無量」、「你們公司不會發大財，但會賺大錢」、「這公司必須推爆」、「真棒的老闆...很多社團看到公司在刁難的」、「跟我一樣，公司唯一的一個高雄戶籍，原本沒排到（休假），後來公司發公文：高雄戶籍6/6一律排休。」

罷韓選舉進入倒數階段，網路上各種聲浪四起，韓國瑜則是抱著平常心推市政，4日下午前往左營新莊一路與勝利路的通車典禮。原訂工程是在6月中才會完成，5月下旬又遇到強降雨的淹水影響，照理來說進度應該會延後，但施工團隊看天氣一放晴就加速趕工，最後提前在6月4日即完工，外界猜測，很有可能是韓國瑜市長趕在罷免投票前積極端出政績，期望能挽回高雄市民對他的信心。

▼面對罷韓，韓國瑜仍平常心跑市政。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

