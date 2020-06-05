承翰爸抑鬱驟逝！嘉檢：很難過…「盼二審逆轉」盡力維護法律尊嚴

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

鐵路勇警李承翰去年於火車上處理逃票糾紛，遭鄭姓男子持刀猛捅慘死，4月30日嘉義地院一審依精神問題為由判鄭男無罪，怎料二審上訴中，李承翰父親李增文4日卻因嚴重胃出血、抑鬱離世；對此，嘉義地檢署發言人蔡英俊表示，接到此憾事時感到非常難過，希望家屬節哀順變，同時也期盼二審可以逆轉，檢方絕對會極力維護法律尊嚴。

▲李承翰爸爸抑鬱而終，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊前往靈堂慰問，交予慰問金2萬元。（圖／記者白珈陽攝）

▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義地檢署發言人蔡英俊表示，昨晚聽聞此噩耗時深感遺憾，如今案件已上訴到高分院，後續嘉檢將與檢察官密切合作並提供相關資料；目前二審針對此案已提供了5次以上的理由書，希望有機會可以逆轉，絕對會極力維護法律的尊嚴。蔡英俊再表示，針對犯罪被害人補償的部分，目前已分別補償60萬及40萬元，2筆都已入帳，希望能補償家屬悲傷心情。

殺警案一審無罪判決出爐，李父遲遲無法接受，還曾說過「一個兒子被殺掉竟判無罪，簡直比什麼都不如」上訴已36天，他將所有苦悶全放心裡，不向家人訴說心裡話，長期鬱鬱寡歡，再加上身體本身就不太好，4日胃出血情況加劇之下，當天傍晚離世，享壽70歲。

►二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

►承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後忍痛放手

►承翰爸等不到上訴判決抑鬱吐血不治 法務部長悲痛回應了！



►李承翰父最後身影曝光！堅持不坐救護車 拖「暴瘦病體」走進醫院