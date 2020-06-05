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承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後忍痛放手

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▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

▲鐵路警察李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

記者陳羿妏／嘉義報導

鐵路勇警李承翰去年7月3日於火車上處理逃票糾紛，卻遭鄭姓男子持刀猛捅慘死，今年4月30日嘉義地院一審依精神問題為由判鄭男無罪，怎料二審上訴中，李承翰父親李增文4日卻因嚴重胃出血、抑鬱離世；對此，李承翰母親張秀珍轉述醫生說法，若真的救回李增文，也會變成植物人，因此忍痛放手。

▲▼李承翰父堅持走進醫院。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李增文堅持走進醫院就醫，但搶救後仍不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲鐵路警察李承翰處理補票糾紛，不幸遭刺死。（圖／記者許宥孺攝）

根據《中央社》報導，嘉義市芳草里里長劉丙伍表示，4日上午當天得知李增文身體狀況不佳，隨即駕車協助送醫，怎料下午就接到電話，李增文已離世，內心相當不捨。劉丙伍描述就醫狀況，李增文到急診後，吐了2次血，檢查後才得知是患有嚴重胃出血；張秀珍因聽聞醫生說法，不想讓李增文變植物人，最終決定忍痛放手，讓李增文離開。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲李承翰雙親對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

殺警案判決出爐，李增文遲遲無法接受，還曾說過「一個兒子被殺掉竟判無罪，簡直比什麼都不如」上訴已36天，他將所有苦悶全放心裡，不向家人訴說心裡話，長期鬱鬱寡歡，再加上身體本身就不太好，4日胃出血情況加劇之下，當天傍晚離世。

李承翰姊姊也提到，父親身體狀況本身不佳，加上殺警案判無罪，心情更是雪上加霜，最近父親身體又犯毛病，但就是不願就醫，怎料就這樣離開了。


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承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後
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