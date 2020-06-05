承翰爸等不到上訴判決抑鬱吐血不治　法務部長悲痛回應了！

記者孫于珊／台北報導

鐵路警察李承翰被刺死案，一審法官因鄭姓嫌犯患有思覺失調症判無罪，目前二審上訴中，但時隔36天，他的父親李增文4日因胃出血送急診，急救後仍宣告不治，家屬悲痛逾恆，他再也等不到兒子的上訴結果。法務部長蔡清祥5日上午表示他相當不捨與難過。

▲對於鐵路警察李承翰的父親死亡，法務部長表示相當難過與不捨。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡清祥說，一聽到鐵警父親過世的消息，非常難過與不捨，第一時間已派人前往關心慰問，並呼籲家屬李媽媽要保重，會全心協助他們，把相關事項處理好。

蔡清祥還說，至於相關法律已用最快速度在修法，目前已送行政院審查中，而司法精神病院及精神病條例部分，也正在跟衛福部討論，將會很快有結論，保安處分執行法及監護部分條文，本來限制在5年以下，將修正為可延長、不限次數，但每年都要做評估。

李家居住的嘉義市芳草里長劉丙伍4日也難過地說，李增文的兒子被刺死，被告卻被判無罪，這對他的打擊相當大，等於是二次傷害，以他的個性，把所有的不滿都悶在心中，難怪會生病，他的胃出血可能就是這樣造成的；李承翰的媽媽更可憐，不到1年時間連續送走至親的兒子及丈夫。

▲▼李增文（上）、李承翰（下）父子兩人相繼去世。（圖／資料照／記者翁伊森翻攝）

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