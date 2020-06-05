李承翰父最後身影曝光！堅持不坐救護車　拖「暴瘦病體」走進醫院

▲鐵路警察李承翰父親李增文拖著不適的身體，不願意坐救護車，堅持走進醫院，卻再也走不出來。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

嘉義鐵路警察李承翰在值勤時遭刺死亡，一審法官判被告鄭姓兇嫌無罪，李承翰父親李增文終日鬱鬱寡歡，沉默少言，近日又因胃疾困擾，昨(4)日在里長和妻子陪同下，前往嘉義聖馬爾定醫院就醫，他堅持不坐救護車，用走的進醫院，沒想到卻永遠也走不出來。

從醫院的監視器可以看到李老先生的消瘦身影，在家人的攙扶下，已經67歲的李老先生，因為身體不適，彎著腰，表情痛苦，但他堅持走進醫院，只能先暫時到一旁的椅子坐著歇息，等待妻子辦好掛號手續，虛弱到連起身都很困難。

▲醫院畫面曝光，李承翰父親李老先生，因為兒子執行公務被殺身亡，終日鬱鬱寡歡，最後因為胃出血不治。

家人表示，李增文長期胃出血卻不願意就醫，最後受不了，才不得已前往醫院檢查，醫師替李增文照胃鏡，發現胃裡都是血，經緊急搶救仍回天乏術。

嘉義地方法院於4月30日宣判鄭嫌無罪，讓所有人都無法接受，更何況是李承翰的雙親，雖已提出上訴，家人還等不到一個公理正義，父親已經撐不住而離世，讓人不勝唏噓。

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