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全球疫苗峰會　李克強：將繼續支持受疫情影響國家

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▲▼6月4日晚，中國大陸國務院總理李克強在全球疫苗峰會視頻會議上發表致辭。（圖／取自新華社）

▲6月4日晚，中國大陸國務院總理李克強在全球疫苗峰會視頻會議上發表致辭。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

由英國首相強森主持的全球疫苗峰會視頻會議，於當地時間4日召開，30多國領導人和聯合國、世界衛生組織代表與會。中國國務院總理李克強在致詞時表示，中國將繼續為受疫情影響的國家，提供力所能及的支持，並推進疫苗臨床試驗和研發成果盡快上市使用。

另面對國際追責聲浪，李克強還重申，面對突如其來的疫情，中國始終堅持以民為本、生命至上，經過全體中國人民艱苦卓絕努力，已經有效控制了疫情。但疫情並未結束，各國人民健康安全休戚相關，沒有一國可以獨善其身。

▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲全球正積極推進新冠肺炎疫苗的研發和臨床實驗。（圖／路透）

李克強說，中國將繼續為受疫情影響的國家，特別是發展中國家的抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展，提供力所能及的支持。

他強調，疫苗是抵禦病毒侵襲的有力盾牌。中國將繼續支持世界衛生組織在統籌疫苗研發等方面發揮核心作用，推進疫苗多中心臨床試驗和研發成果盡快上市使用，向世界提供安全、有效、高質量的全球公共產品。

李克強說，全球疫苗免疫聯盟同中國一直保持良好合作，曾出資支持中方疫苗接種和國際應用。同時，中國政府願為聯盟籌資週期提供捐助，鼓勵中國研發機構、疫苗生產企業同聯盟加強協作，支持聯盟在推廣使用疫苗方面發揮重要作用。

據了解，該次會議旨在為全球疫苗免疫聯盟籌資，確保疫苗可及性，特別是為加快新冠肺炎疫苗研發、生產和分配提供資金支持。會上，比爾及梅琳達·蓋茨基金會宣布，提供一筆為期五年、共計16億美元的贈款，另加上各國政府和商業領袖的承諾，會上總籌資額來到88億美元，超過原定74億美元目標。

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