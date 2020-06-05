疫情衝擊世界金牌小丑半年0收入　近百場演出取消「快得憂鬱症」

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記者黃翊婷／綜合報導

街頭藝人林家巧曾是航空業千金，後來家中企業爆發財務危機，但她沒有放棄希望，扮演小丑苦練技巧，不僅成為台灣前十名的街頭藝人，也曾獲得美國世界小丑金牌。不過，今年受到疫情衝擊影響，林家巧與劇團整整半年都沒有收入，近百場演出全部喊卡，讓她「煩惱到快得憂鬱症」。

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▲林家巧是台灣十大傑出街頭藝人之一。（圖／翻攝自台北市文化局）

36歲的林家巧是美國世界小丑協會的金牌冠軍，談起過去的家世背景，她向《東森新聞》表示，因為父親企業經營不善，大二時就開始當街頭藝人，自己賺學費，「直覺反應，就覺得家裡需要我，而且我不能依靠家裡，我要支撐起自己。」

經過多年磨練，林家巧靠著苦練出來的小丑表演，逐漸打出知名度，每年都能接到許多海外演出，月收入大約8萬元，然而今年初新冠肺炎在全球造成大流行，近百場表演全部喊卡，讓她整個上半年的收入直接歸零。

「所有打來的都是要取消、延期，而且延期也不會只延一次。」林家巧坦言，劇團因為這波疫情虧損300萬元，身為團長的她要擔心房租、10名團員的薪水，看著有些團員去做外送補貼生活費，心中真的很過意不去，情緒十分低落，「好像是憂鬱症要發作的那種感覺。」

不過，林家巧努力打起精神、尋找補救方式，既然無法出國進行海外表演，不如增加國內的校園表演，多少也能彌補二至三成的業績，「當我接觸這些小朋友或是進入校園的時候，他們給我的鼓勵是很大的」，她會繼續用這雙可以做出各種造型氣球的巧手，開拓自己的人生道路。