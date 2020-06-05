影／6/7起「搭台鐵能買便當吃」了！站票開賣⋯每車上限120張

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情和緩，將自6月7日起大幅解禁。交通部台鐵局與高鐵公司宣布，7日起恢復車上販售食品及其他商品，若可維持社交距離時，可不戴口罩。台鐵表示，解禁後將開放新自強號發售無座票，每列車上限為120張。

▲解禁後可在台鐵車上買到便當並享用。（圖／記者唐詠絮攝）

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台鐵局表示，7日起旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩，進站後(包括在車上)若可維持社交距離或適當阻隔時，可不戴口罩。車上在維持社交距離時可飲食，社交距離認定除保持室內1.5公尺外，如鄰座無旅客或旅客有配戴口罩則可飲食。

▲高鐵將繼續採行類梅花座販售。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局指出，7日後車上恢復販售如便當等包裝完整商品。另開放新自強號發售無座票，並予總量管制，每列車上限為120張，持電子票證及定期票乘車仍依原規定。

高鐵公司表示，7日起恢復列車推車販售及車上自動販賣機服務，商務車廂熱飲與書報雜誌服務亦恢復供應；高鐵各車站內設置之生飲台型式飲水機同步開放使用。

高鐵公司指出，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。車站及列車定時清潔消毒等防疫措施仍將持續實施；訂票時之「類梅花座」配位邏輯也持續施行，以便旅客搭車更加舒適。