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美軍神盾驅逐艦航經台灣海峽　國防部：全程掌握

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▲美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者蘇晏男／台北報導

美國海軍第七艦隊「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）於4日穿越台灣海峽。對此，國防部5日上午回應，國軍全程掌握我國周邊艦、機相關動態，狀況正常。

美軍第七艦隊臉書「U.S. 7th Fleet」於4日先透露，因疫情影響暫時停靠在關島的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ，CVN 71）恢復戰備出港執行任務；5日凌晨再PO出神盾驅逐艦羅素號穿越台灣海峽的照片，貼文還註明「TAIWAN STRAIT （June 4, 2020）」。

對此，國防部表示，美軍一艘作戰艦昨日由北向南航經台灣海峽，續向南航行，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊艦、機相關動態，狀況正常。

根據國防部公開資訊顯示，此次已是美軍艦今年第7度通過台灣海峽，前6次分別1月16日的康德羅加級巡洋艦「希羅號」CG-67、2月15日的神盾級飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」CG-62、3月25日的伯克級飛彈驅逐艦「麥坎貝爾號」DDG-85、4月10日與4月23日的柏克級神盾驅逐艦「貝瑞號」DDG-52，以及5月13日的伯克級飛彈驅逐艦「麥坎貝爾號」DDG-85。

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