美驅逐艦闖永興島領海點名挑戰「台灣主張」　張競：外交部必須表態

▲美國海軍馬斯廷號驅逐艦（USS Mustin，DDG-89）。（圖／翻攝美軍官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

美軍海軍28日以執行 「自由航行行動」 （FONOP）為由，派遣勃克級（Arleigh Burke）導向飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）駛入西沙群島 （Paracel Islands）周邊水域。對此，中華戰略學會研究員張競指出，美方已公開點名我方對軍艦通過領海所作要求為其挑戰目標，我外交部應有所回應，若繼續讓美方任意取求而不作聲，今後可能會對我國聲索西沙領土主權的立場構成影響。

張競提到，美國海軍及官方媒體的照片顯示，美軍28日執行自由航行行動時，沿途曾起降艦載旋翼機。他強調，「該艦有沒有在領海內起降旋翼機，將會涉及是否違反「無害通過」法理限制，還有涉及起飛後侵犯領空，即便目前我國並沒又實質控制、佔有西沙群島，但我國仍有義務多加查明，確認我國領空合法權益有無受到侵害，以便向美國表達我方嚴正立場。」

張競最後補充，雖然美軍目前持續對外稱，在全球實施「自由航行行動」，但是他們應該在年初就向國會提出「2019年財政年度自由航行行動報告」，然而，直到現在為止，他們依舊沒有對外公開報告。

張競質疑，為何才短短幾頁的年度報告，美軍至今仍未能向國會提出，「各界對此已經開始有不同的臆測，因此我國需更加謹慎對待南海問題，「希望外交部必須清楚表態，不要喪權辱國。」

▲ 中國、越南、台灣是西沙群島的聲索國。（圖／翻攝自google map）

據悉，中國在永興島設有機場，過去也曾讓戰略轟炸機在此降落。美國海軍官員稍早透露，馬斯廷號曾進入永興島（Woody Island）和高尖石（Pyramid Rock）12海里範圍內。

中國、越南和台灣作為西沙群島的聲索國，要求各國軍艦在「無害通過」永興島領海之前，需事先通知或尋求許可，才能進入。不過，美國第七艦隊發言人莫姆森 （Reann Mommsen）就發佈聲明直言，「馬斯廷號這次行動的目的，就在於挑戰中國、台灣和越南對於『無害通過』的主張。」