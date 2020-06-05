有圖／世界最大「亞洲恐龍足跡」長56厘米！

▲恐龍足跡。（圖／取自中新網）



實習記者劉雪兒／綜合報導

中國科學院古脊椎動物於新疆準噶爾盆地新發現的恐龍足跡，取得最新研究進展，目前大型和中型足跡已納入亞洲足跡屬中，而大型足跡還建立一個新種「牛氏亞洲足跡」，也是目前所知世界上最大的亞洲足跡。

根據中新社報導，研究員汪筱林表示，他帶領團隊前往新疆考察已有十年以上，這次的研究除了對獸腳類恐龍足跡進行系統形態學描述外，還得大致分析恐龍身形的大小、生活型態以及環境背景等。

據報導，研究結果指出，恐龍大型足跡全長47-56厘米（公分），寬31-42厘米，單步長164-180厘米，復步長為328-336厘米；中型足跡全長21-27厘米，寬18-20厘米。由於大型足跡與已知亞洲足跡屬的兩個種相區別，因此建立了亞洲足跡屬新種牛氏亞洲足跡，種名贈予足跡的主要發現者牛春旺。

▲牛氏亞洲足跡。（圖／取自中新社）



論文第一作者博士生李陽表示，根據學界經驗公式推算，牛氏亞洲足跡恐龍的臀高約2.3米，體長近6米，屬於大型獸腳類恐龍，而跟墊亞洲足跡恐龍的臀高約1米，體長約2.5米。

據報導，亞洲足跡屬中代表獸腳類恐龍足跡類型於2005年在日本下白堊統地層中發現，屬於跟墊亞洲足跡。值得一提的是，中國考察隊也曾在內蒙古鄂托克下白堊統地層中發現大量的亞洲足跡，在河北和山東下也有少許的發現，但完整度較低。

▼跟墊亞洲足跡。（圖／取自中新社）

