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躲酒靠這招！職場社畜必備「無酒精飲料」　開會、下午茶隨時都能Free一下

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▲▼金牌Free情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲辦公室「團購神飲」席捲上班族。（圖／記者周宸亘攝影，下皆同）

消費中心／綜合報導

平時熬夜加班，下班有時還得喝酒應酬，充滿酒氣、醉醺醺的回到家中又得面對另一半的「關愛」，讓人不禁想要吶喊，「上班族怎麼那麼命苦！」這時候都會想，為什麼不能上班沈浸在愉悅的時光、快速度過辦公時間，下班則是清醒的回到家中，跟另一半增進甜蜜，到底有沒有解決的辦法？這時候就是最近被低調推的「上班族團購神飲」登場的時候了。

這款上班族神飲「金牌Free無酒精啤酒風味飲料」最近在各大辦公室中掀起一股熱潮，無酒精卻充滿啤酒香氣的特色讓人愛不釋手，擁有一罐就如有神助，像是剛進公司想要馬上跟大家打成一遍，只要來一罐就能打破尷尬氣氛，變成大家目光焦點；如果在開會報告前來上一罐，不只能夠壯膽迅速完成提報，在炎炎夏日也能徹底清涼一夏，讓開會時頭腦清楚、馬上進入狀況，隨開隨喝的輕便包裝搭配綿密氣泡，簡直是上班族團購必買新清單，不會影響上班效率又能享受啤酒風味的暢快冰涼。

▼金牌Free濃厚的啤酒香讓大家隨時都能Free一下。

▲▼金牌Free情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

而上班族應酬文化最常遇到的「被灌酒」引起的麻煩，也能藉由金牌Free完美化解，當碰到下班因為要開車回家不能真的喝一杯時，就用金牌Free代替，同樣的酒香與口感卻沒有酒精且低熱量，不會成為回家後的負擔，讓天天下班都能像是Friday Night。應酬時候如果被不斷灌酒，這時候搬出一整箱的金牌Free就能讓大家享受到啤酒的香氣，又不需要擔心隔天會宿醉的問題。

這樣的「上班族團購神飲」除了在各大通路、超商以及台酒購物網就可以買到以外，金牌Free也推出一系列「金牌Free人力銀行影片」，讓裡面的職場菁英來教大家怎樣「享喝就喝」，不管是開車載老闆出去前、下午茶福利時間，只要打開就能隨時Free一下，無酒精的特性不用擔心影響工作效率，還能更加享受如同暢快清涼的感受。

▼不管是想要躲酒、或是享用有不一樣的下午茶，金牌Free都是很好的選擇。

▲▼金牌Free情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

此外，現在只要「加入」金牌Free人力銀行，進入活動網站傳照片，就能製作專屬員工證影片，公開分享影片並留下基本資料，就能抽金牌Free啤酒風味飲料一箱（24入），拿到辦公室讓同事們羨慕一波，再享受金牌Free無酒精啤酒風味飲料的暢快涼感。

活動網址：https://pse.is/SCMGU

►►Free一下！辦公室團購神飲在這可以買

▼想要當誰的同事？快參加活動一起到金牌Free人力銀行上班吧！

▲▼ 金牌Free

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金牌free無酒精飲料金牌free人力銀行上班族

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