旅行充電很快又負能量爆棚！關鍵原因：搞混快感和幸福感

▲很多人透過旅行充電，回來上班馬上又負能量爆表。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）



文／聶向榮

摘自／時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味》

快感和幸福感的區別在於：快感只是神經短暫的歡愉，之後又會讓人墜入空虛；而幸福感則是沉入心裡的淺吟低唱，會讓我們內心明媚，熱愛生活。

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朋友Y說，日子過得有些無聊和寡淡，世界那麼大，他想去看看。他來了一場說走就走的旅行，可算得上是一個行動派。

幾天後，他風塵僕僕地回來了，說是去京都溜達了一圈，吃了很多美食，看了美麗的風景。只是剛過了一天，他就開始抱怨，因為出去玩了一週，積攢了很多工作，加班不說，還被老闆當眾訓了一頓。

Y說，他的生活又墜入了旅行前的狀態：乏味、單調、無聊。他說，要是能天天旅行就好了，旅行真的能讓人感到幸福。

然而，旅行的意義，並不僅僅是吃了美食，舌尖體會到的爽快，也不僅僅是看了美景，雙眼捕捉到的美好。這些都只是短暫的快感，一旦旅行結束，又會墜入空虛和孤獨，而且身心俱疲，只能寄望於下一次旅行，透過這些短暫的刺激來拯救幸福感的匱乏和心靈的孤苦無依。

真正的旅行，應該能夠增長見聞，豐富自己的內心，認識大自然的萬般美好，感受旅途中美好的人、事、風景、情懷。這才是旅行真正的意義，也才是旅行饋贈的幸福。

我見過太多的人，都寄望於用旅行來驅逐生活的單調和乏味。誠然，旅行能給生活添加一些色彩，能讓我們的生活得到一些改變，但是如果把旅行當成驅逐生活空虛乏味的特效藥，就會陷入一種無止境的莫比烏斯帶（只有一個表面和一條邊界的環）閉環中，從而只能選擇頻繁旅行，並把旅行中獲得的短暫歡愉和快感當成生活的幸福感。

▲旅行回來不到一週，他的生活又墜入了旅行前的狀態：乏味、單調、無聊。（示意圖，非當事人／pakutaso）

對於沒有情調的人而言，旅行再多也遇不到詩和遠方，最多只相當於做了一趟郵差的活兒。

所以，我對那些頻繁旅行的人，並非全部欣賞和支持。因為有些人把旅行的日子當成了生活來過，而把真正平凡的日子當成了地獄來過。所謂的旅行，實則是逃避無趣的生活。然而真正無趣的，不是生活而是自己。

我對聚餐喝酒是有些抗拒的，尤其是那些場面浩大的群體性聚會。很多人把聚餐喝酒當成一種尋找幸福感的方式，因此會不斷地捕獵同道中人。在捕獵的過程中，美其名曰交心談感情，實際上只是獵人和獵物的關係。一旦捕獵成功，就會聚成團體，在酒精、打屁之中體驗所謂的幸福感和存在感。

真正有意義的聚餐，人不需太多，三、四知己便好，喝酒小酌即可，不逼不敬，以茶代酒也無妨。在大腦清醒的狀態下，品嚐一下美食，談談近期的生活、彼此對生活的態度以及對未來的暢想。

而那些酩酊大醉後的所謂交心，實際上只是一場眾人參演的鬧劇，都在等著看誰是那個最精彩的丑角：有臉紅脖子粗的，有粗鄙言語不止的，有嘔吐污穢之物的。在這樣的狀況下言談幸福感，恐怕只是酒喝多了嘔吐的時候，一瞬間噴湧而出的暢快淋漓的快感吧！

所以，對於聚餐，我是能推就推，不能推也使勁推。這樣雖然顯得人情涼薄，不過好在自己舒心。人活著，不就求個自己快活嗎？

年輕的時候，我也曾豪飲過，也曾聽人言喝酒是為了人脈，是為了以後更好的發展。然而體檢的時候才發現，我已經把自己喝成了脂肪肝，而且胃也不好了。況且當年和我喝酒的那些人，我已經記不清了，想必，他們也早已忘了我這個毛頭小子，又或者根本就未曾記住過我。畢竟不對等的地位，酒喝再多也沒用。

聚餐喝酒只是酒精麻痺下的神經興奮，或許能有短暫的快感，但是酒精過後，留給自己的只有空虛、疲憊和殘破的身體。而這一切不堪的後果，則留給了最親最愛的人：他們要換洗你嘔吐的污穢之物，照顧你因酒而病的身體。甚至這一切都和幸福感無關，也注定和幸福無緣。

為什麼如今有這麼多人體驗不到生活的美好，卻是認為只有擁有很多錢，生活才能幸福？我想最主要的一個原因，就是弄混了快感和幸福感。

快感，確實需要金錢，而且成本不低。

就拿朋友Y的旅行來說吧，他這次出門一共花了三萬四千多臺幣，然而僅在旅行的五天中體驗到了快感，上班後第一天就不幸福了。這樣就很容易計算出朋友Y的快感成本：快感成本＝34000元(臺幣)／120小時＝ 283元(臺幣)／小時。

經由簡單計算，如果整整一年十二個月都想體驗到這種快感，就需要大約二百四十萬臺幣。朋友Y是工薪階層，一年收入也就大約三十萬臺幣，這還沒扣除吃喝穿戴的花費。有些人把喝酒、購物、買奢侈品、豪華旅遊當成了幸福感的源泉，那計算下來成本得有多高。

如果幸福需要透過如此奢侈才能得到，那就說明唯有特別有錢的人才配得上幸福。而我們這些沒錢的普通人，則只能偶爾透過這些刺激性的消費來獲取短暫的幸福，然後一生中大多數時間都要不幸福地活著，是這樣嗎？顯然，這樣想的人根本沒有理解幸福感的含義，而是錯把一種刺激性的短暫快感當成了幸福感。

智慧不夠，就會把生活過得麻木且蒼白，於是往往需要依靠刺激性的外在力量，讓麻木的身心興奮起來。其實那些刺激性的體驗，只是讓你的生活多了一些變化，距離幸福還差得很遠。如果一個人沒有感受幸福的智慧和能力，那他也感受不到世間的美好，只能算是一名匆匆過客。

我們需要智慧，需要多讀書、多思考，更需要多和優秀的人相處。這樣我們才能培養發現幸福的能力，而不是粗淺、錯誤和愚昧地把快感當成幸福感。

我想，幸福大概就是這個樣子。

幸福，在柴米油鹽中，也在晚霞細雨中。

幸福，就是你投入時間和精力，做著自己喜歡做的事情。

幸福，就是你站在陽臺上，看著寶貝女兒背著書包回頭向你揮手。

幸福，就是許久沒有回家的你，吃了一碗媽媽做的麵條。

幸福，就是心愛的人，和你風雨相伴。

幸福，根本無須花費心思尋找，天上的白雲、地上的野花、清新的空氣、明媚的陽光、愛人的臉龐、孩子的笑容……都是幸福。

幸福感，其實就是將內心豐富的感受，淺吟低唱地融入我們對待世界的認識中。

你若不夠智慧，錯把快感當幸福感，付出的成本會讓你不堪重負，你的生活也注定會暗無天日、悲苦不堪。你若智慧有餘，就會發現，幸福無須成本，就在我們平凡的生活中，隨時可見，隨時可感。

因此，我們要追求細水長流的幸福感，而不是短暫刺激的快感。



★作者聶向榮 ，工科博士，高校教師。理工人的理性腦，7年每日一文淬練出來的犀利文字，每每一針見血地戳破人們自我設限與自我安慰的謊言。是網友爭相請益的人生導師，文章散見於各大媒體與平台，獲百萬粉絲轉發認證。

★本文摘自時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味》，原文標題「你敢不敢以自己喜歡的方式過一生」。書中收錄41則「有刺雞湯」激勵你起而行，遇見另一個你沒想過的自己。

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