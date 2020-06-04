王婉諭心疼瑋瑋「沒人需為性傾向道歉」：希望社會接納不同個體

▲王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

有媒體3日刊出YouTuber「黃氏兄弟」中，弟弟瑋瑋一系列遭讀者爆料在同志交友APP上和網友約一夜情的報導，導致瑋瑋晚間上傳影片痛哭道歉，且加上私領域遭侵犯、「被出櫃」，引發網友究責媒體詆毀性別自主多元價值。對此，時代力量立委王婉諭4日表示心疼瑋瑋，沒有人需為自己的性傾向道歉，並呼籲社會再多一點溫柔和體諒，擁抱真正的多元。

「昨天晚上瑋瑋回應媒體報導的影片，讓我整夜難眠。」王婉諭在臉書表示，她幾乎是紅著眼眶、揪著心聽完一字一句的泣訴，很震驚也很痛心，為什麼台灣社會走到現在、甚至是到婚姻平權已經通過一週年後的今天，還有人必須為自己的性傾向道歉？



王婉諭指出，瑋瑋在影片中向媽媽「出櫃」，說自己不喜歡女生，但瑋瑋媽媽卻用非常溫暖的方式，安慰著自己的孩子表示「我早就知道了，我沒有覺得怎麼樣，只要不犯法傷害人，我都很支持你們，只要你們平安健康，這些事情對我來說不是很重要。你一直以來都是我驕傲的兒子。」



王婉諭透露，時常在想，我們今天所做的一切努力，能為10年後、20年後的孩子們，留下一個什麼樣的台灣？也擔心，「他們是不是還必須活在一個害怕被歧視、被貼標籤、被污名的社會裡」，是不是在某處陰暗的角落裡，還有著無數的玫瑰少年，等待迎向陽光盛開的日子？

▲王婉諭挺瑋瑋，認為社會能夠擁抱多元。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



王婉諭表示，先前曾有人問她是否擔心孩子的性向與別人不同？會不會擔心自己的孩子跟人家不一樣？王婉諭回應，她相信這些家長們的擔心，多半都是擔心自己的孩子，會因為不一樣，而走上辛苦的路，但每個孩子本來就都是獨立、不同的個體，「無論他們的性向為何，他們永遠都是我的孩子，永遠都會是我最愛的孩子」。



王婉諭呼籲，「我們要做的，應該是理解、陪伴。讓他們知道，他們不是一個人」，每個媽媽、每位家長，一定都希望自己的孩子能夠勇敢地活出自己心中真實的樣子，不願看到他們因為自己的不一樣，而自卑、逃避，甚至遭到歧視、霸凌。



王婉諭也期許「我們的未來，能夠彼此尊重、擁抱多元，可以真正地，去接納每一個不一樣的個體」，沒有人需為自己的性傾向道歉，真正該道歉的是拿別人私隱，換取名聲、利益的八卦報導以及截圖流傳者，「讓我們的世界，再多一點溫柔和體諒，擁抱真正的多元，才能避免下一個遺憾的發生」。



王婉諭最後用Hashtag強調，「生而為人無罪」、「你不需要抱歉」、「瑋瑋加油」。

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