「冷氣管制、不參加畢旅不准假？」遭投訴　南崁高中：加強溝通

▲桃園市立南崁高中學生爆料，上課開冷氣遭嚴格管控，開循環扇只能開低速，畢旅不參加還不准請假等，引發學生反彈。（圖／翻攝自Google地圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立南崁高中學生爆料，學校嚴格管控開冷氣，學生上課必須戴口罩，天氣熱開循環扇也只能開低速，學生拍下老師在辦公室吹冷氣且未戴口罩照片作為證據，卻遭主任脅迫「學生沒資格管老師」，另外，畢旅行程讓學生不滿意，多數學生不參加，但學校卻以公文表示，不參加畢旅者不准請假，需到學校自習；南崁高中3日指出，依照教育部規定辦理，也請專業人員完成冷氣與循環扇保養事宜，至於畢旅規劃疑慮，若學生不參加且因其他事由無法到校，可依規定辦理請假。

南崁高中學生爆料，學校對於開冷氣有嚴格規範規定，上課需戴口罩、開窗戶，開循環扇只能開低速，但學校老師卻未以身作則，學生拍下證據給老師看，反遭主任威脅說侵犯老師肖像權，還說「學生沒資格管老師，只有老師能管學生」，教官也拍下學生未戴口罩照片，主任更說「那是執行公務」為理由。

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▲桃園市立南崁高中學生爆料，上課開冷氣遭嚴格管控等內容，校方3日做出回應。（圖／翻攝自Google地圖）

學生還說，天氣變熱了，有同學太熱會過敏甚至會中暑，但學校卻不從寬處理，要是學生身體出狀況誰要負責？他們打給教育局，教育局卻說，那不是他們處理範圍；另外，畢業旅行因行程規畫讓學生不滿意，但學校卻說，多數學生沒有意願參加畢旅，甚至以語帶威脅口吻的說，不去畢旅也不准請假。學校未曾考慮畢旅改期將與端午連假重疊，不知學校老師限制家庭旅遊日期是否太超過，近乎強制學生參加畢旅。

針對學生爆料內容，南崁高中3日做出回應，學校遵循教育部「教室及各學習場域環境通風及定期消毒注意事項」，已委請專業人員完成冷氣與循環扇清潔保養事宜，各班於開啟冷氣時皆於教室對角處各開啟一扇窗，以維持教室通風換氣良好，校方表示將持續向學校主任及學生溝通，加強校內教師與學生防疫宣導認知，避免造成校內師生疑慮。

至於畢業旅行規劃疑義，校方解釋，畢業旅行期程係經由學生意願調查後，多數同意於6月28日至7月1日辦理，因畢業旅行係屬學校教學活動一環，倘若學生無意願參加，學校將另安排於6月29日至7月1日期間到校自習，若學生因身體不適或其他事由無法到校，則依學生請假規則辦理學生請假申請事宜，並無不准請假之情事。

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