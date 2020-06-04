　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網戀香港賽馬博弈大亨…婦急匯90萬要「救夫」　警員到場敲破她的幻想

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市莊姓婦人3日中午在蘆竹區某銀行欲匯款90萬元至國外帳戶，員警趕來勸說是詐騙伎倆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市莊姓婦人3日中午在蘆竹區某銀行欲匯款90萬元至國外帳戶，員警趕來勸說是詐騙伎倆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一名莊姓中年婦人3日中午在某銀行準備匯款至國外帳戶，莊婦一邊划手機、一邊詢問對方帳號等引起行員注意趕緊報警，蘆竹警分局員警趕來發現莊婦正與對方對話，行員查出欲匯出帳戶是警示帳戶，確認為詐騙行為，莊婦卻說，我夫婿是香港賽馬博弈大亨，急需90萬元投注，怎是詐騙集團？員警拿出證據後，才讓莊婦清醒，並同意停止匯款並報案處理。

蘆竹警分局指出，3日中午12時30分，年約60歲的莊姓婦人在蘆竹區中正路某銀行打算匯款，因神情有些忐忑，匯款時與行員對談過程，還不斷滑手機，行員懷疑莊婦遭詐騙，暗中向警方報案，偵查隊巡官傅宇菲到場時瞥見莊婦手機還與對方互傳著「老公」、「老婆」等親密字眼，且莊婦不顧行員勸阻堅持要匯款。

▲桃園市莊姓婦人3日在蘆竹區某銀行欲匯款90萬元至國外帳戶，員警勸說時，莊婦仍半信半疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市莊姓婦人3日在蘆竹區某銀行欲匯款90萬元至國外帳戶，員警勸說時，莊婦仍半信半疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見莊婦一臉沉浸網戀甜蜜模樣，懷疑已墮入網路戀愛詐騙陷阱，行員經過查證確認對方帳號已列為警示帳戶，員警將帳戶資料給莊婦查看，希望能儘快清醒，但莊婦拒絕相信且怒氣相向，堅稱自己的夫婿是香港賽馬博弈大亨，因亟需資金投注，才請她匯款幫忙，員警耐著性子勸說，花了半小時才說服莊婦停止匯款，同意前往派出所報案。

蘆竹警分局呼籲，最近詐騙手法不斷翻新，若接獲類似不明來電或Line要求家為好友等訊息，請保持冷靜，經過查證與報警三大要領，提高警覺以免上當受騙，警政署防詐騙諮詢專線電話165可隨時提供諮詢服務。

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

►騙18歲女網友返家「一夜來3次」！渣男挨告辯：她說我節奏好

►「冷氣管制、不參加畢旅不准假？」遭投訴　南崁高中：加強溝通

►陳其邁視察長庚醫院　為藥物開發與防疫成果為醫護人員打氣

ET快訊
快訊／休旅車行駛北海岸　女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死
妙齡女全裸走出浴室…發現大叔「隔窗偷窺」　她用妙招逮到人
快訊／台灣端百億吸科技巨頭設廠名單曝　亞馬遜、Google入
李榮浩悄準備「生日3大禮」！楊丞琳哭到鼻子紅：謝謝老公
日23歲男大生持「十字弓」掃射家人！釀2死2傷
4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻慘被當工具人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

快訊／北市大安區意外！貨車載廢棄物「一路滑進地下室」…撞爛入口鐵捲門

人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

洩竹竿性侵案遭判刑　監院員工告4長官違法調通聯！法判無罪：王建煊下的令

妙齡女全裸走出浴室…發現變態大叔「隔窗偷窺」　她用妙招脫身並逮人

台南老翁騎腳踏車遭自小客車撞死　女駕駛辯：陽光刺眼沒看到　

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

快訊／北市大安區意外！貨車載廢棄物「一路滑進地下室」…撞爛入口鐵捲門

人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

洩竹竿性侵案遭判刑　監院員工告4長官違法調通聯！法判無罪：王建煊下的令

妙齡女全裸走出浴室…發現變態大叔「隔窗偷窺」　她用妙招脫身並逮人

台南老翁騎腳踏車遭自小客車撞死　女駕駛辯：陽光刺眼沒看到　

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

外國廠商來台恐排擠效應？　經濟部：帶動供應鏈、中小企業

口罩、PS4悠遊卡搶爆！神人一整天「終極時間管理」...結局曝光　網秒懂認證

疫情下的俄羅斯紅場閱兵　陸專家：解放軍參加的機率很大

LIVE／確診住院治療剩8人「台灣逐步解封」　指揮中心14時說明

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

頭頂毛毛的...抬頭見「謎之貓眼」鄙視監看！　她嘆：燈被踩爆

快訊／休旅車行駛北海岸　石門女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

露營區木屋倒塌　露友脊椎粉碎性骨折

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

她離職刪除粉專　女老闆討賠213萬

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

即／高雄女深夜見男友！6hrs後全裸墜樓亡

他1萬元得標賓士！中檢收錢不交車…關鍵原因曝

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

科技高層睡人妻　姦情一曝光秒縮

即／南投工程車載「H型鋼樑」碰撞機車！騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

17歲少女網戀　見面第一天慘被分手

17歲少女網戀　見面第一天慘被分手

大陸河南一名17歲的少女透過網路交友，認識了住在廣東佛山的男網友，兩人相談甚歡，進而發展成男女朋友關係，少女也以為找到了真愛。為了追愛，少女搭了1300多公里的車，跑到佛山市順德區尋找白馬王子，沒想到一見面就被分手，讓她失魂落魄流連街頭，險些成為失蹤人口。

「侄子」來電借10萬　連親生媽名字都不知就想騙

「侄子」來電借10萬　連親生媽名字都不知就想騙

女友騙到不忍心！直接讓自己「死了」

女友騙到不忍心！直接讓自己「死了」

婦人缺錢專摸機車椅墊　1天6台獲利上千

婦人缺錢專摸機車椅墊　1天6台獲利上千

台南婦人親扮紅娘為女兒招親！

台南婦人親扮紅娘為女兒招親！

關鍵字：

網戀婦人香港賽馬博弈大亨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面