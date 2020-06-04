網戀香港賽馬博弈大亨…婦急匯90萬要「救夫」　警員到場敲破她的幻想

▲桃園市莊姓婦人3日中午在蘆竹區某銀行欲匯款90萬元至國外帳戶，員警趕來勸說是詐騙伎倆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一名莊姓中年婦人3日中午在某銀行準備匯款至國外帳戶，莊婦一邊划手機、一邊詢問對方帳號等引起行員注意趕緊報警，蘆竹警分局員警趕來發現莊婦正與對方對話，行員查出欲匯出帳戶是警示帳戶，確認為詐騙行為，莊婦卻說，我夫婿是香港賽馬博弈大亨，急需90萬元投注，怎是詐騙集團？員警拿出證據後，才讓莊婦清醒，並同意停止匯款並報案處理。

蘆竹警分局指出，3日中午12時30分，年約60歲的莊姓婦人在蘆竹區中正路某銀行打算匯款，因神情有些忐忑，匯款時與行員對談過程，還不斷滑手機，行員懷疑莊婦遭詐騙，暗中向警方報案，偵查隊巡官傅宇菲到場時瞥見莊婦手機還與對方互傳著「老公」、「老婆」等親密字眼，且莊婦不顧行員勸阻堅持要匯款。

▲桃園市莊姓婦人3日在蘆竹區某銀行欲匯款90萬元至國外帳戶，員警勸說時，莊婦仍半信半疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見莊婦一臉沉浸網戀甜蜜模樣，懷疑已墮入網路戀愛詐騙陷阱，行員經過查證確認對方帳號已列為警示帳戶，員警將帳戶資料給莊婦查看，希望能儘快清醒，但莊婦拒絕相信且怒氣相向，堅稱自己的夫婿是香港賽馬博弈大亨，因亟需資金投注，才請她匯款幫忙，員警耐著性子勸說，花了半小時才說服莊婦停止匯款，同意前往派出所報案。

蘆竹警分局呼籲，最近詐騙手法不斷翻新，若接獲類似不明來電或Line要求家為好友等訊息，請保持冷靜，經過查證與報警三大要領，提高警覺以免上當受騙，警政署防詐騙諮詢專線電話165可隨時提供諮詢服務。

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