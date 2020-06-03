時力發表罷韓影片　黃捷獻聲籲市民「用行動擊破謊言」

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票進入倒數三天，時代力量3日公布「6月6號，出來投票」宣傳影片，由時代力量高雄市議員黃捷、林于凱親自錄製，黃捷在片中表示，「現在是屬於高雄光榮時刻，過去我們曾一次次站出來，這次也不會例外，用行動守護這個城市驕傲，捍衛它的未來」，呼籲高雄市民用行動擊破謊言，創造高雄的光榮時刻。

▲時代力量公布「6月6號，出來投票」宣傳影片。（圖／記者周宸亘攝）



時代力量黨主席徐永明、秘書長陳志明、高雄黨部主委陳慧敏3日於黨中央召開記者會，並公布「6月6號 出來投票」宣傳影片，徐永明表示，這部宣傳影片代表時代力量對於高雄市民最誠摯的呼籲，呼籲高雄市民在6月6日能夠踴躍出門投票。

▲時代力量高雄黨部主委陳惠敏。（圖／記者周宸亘攝）

陳惠敏說，投票是民主的行動，看到罷韓活動走到走到投票這一步，除了是台灣民主史上重要的一步，也看得出各政黨基本的民主素養，不過在這段時間中也看到，國民黨就是個反對民主的政黨，不但恐嚇人民不可以出門投票，更在高雄製造恐怖氣氛，希望在這個關鍵時刻，不只在外地的高雄人要返鄉投票，在地的高雄朋友也應該出門投票。

陳惠敏表示，許多人很喜歡提到，前時代力量立委黃國昌也曾遭遇罷免危機，但時代力量當時選擇正面對決，向民眾訴求「站出來投票」，因此希望這一次的罷韓投票，不論是支持還是反對都應該站出來投票，而這也是時代力量努力的目標。

至於若罷韓投票通過，是否有為市長補選做規，陳惠敏表示「沒想過這問題」，現在只想著6月6日的罷免一定要通過；徐永明則說，時代力量的態度一致，就是先讓罷免案順利完成，在結果確定出爐後，後續的問題會再進行討論。

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