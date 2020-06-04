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反罷韓！　陳學聖4點護航：為什麼只有韓國瑜要被罷免？公平嗎？

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▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓黃金週。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡文鈴／台北報導

6月6日高雄市長罷免案時程越來越接近，網路上也出現不少正反討論聲浪。國民黨前立委陳學聖4日在臉書上為韓國瑜抱不平，質疑「為什麼只有韓國瑜要被罷免？」盼能再給韓國瑜機會。

陳學聖表示，就算再怎麼討厭韓國瑜，「說貪污，韓國瑜沒有貪污！說民調低，韓國瑜不是最低！說亂講話，有人嘴巴比韓國瑜更壞！說落跑，韓國瑜不是第一也不是唯一！」

陳學聖反問，為什麼只有韓國瑜要被罷免？這公平嗎？請再給韓國瑜團隊兩年為高雄打拼的機會！就讓事實來證明一切！

針對這場罷免攻防戰，國民黨人士近期紛紛跳出來反制，許久未露面的前立法院長王金平3日也跳出來喊話，「希望韓市長做好、做滿」，自己當天也不會去投票。

另外還有出現罷韓的返鄉專車，前國民黨立委孫大千質疑，這不是「賄選」，什麼才算是「賄選」呢？甚至還有人對返鄉投票的台科大學生招手，只要學生提供購票證明並私訊銀行帳戶，就發給500元現金補助，讓國民黨議員羅智強在直播中痛批「請賄選黑手退出校園」。

▲▼高雄市議會國民黨團韓國瑜_光復高雄可笑 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

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